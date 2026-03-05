5日11時現在の日経平均株価は前日比1409.25円（2.60％）高の5万5654.79円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1517、値下がりは63、変わらずは10と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を280.77円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が155.63円、東エレク <8035>が144.40円、ファストリ <9983>が82.63円、信越化 <4063>が50.31円と続く。



マイナス寄与度は3.68円の押し下げでニトリＨＤ <9843>がトップ。以下、任天堂 <7974>が3.64円、協和キリン <4151>が2.39円、ネクソン <3659>が2.27円、イオン <8267>が1.25円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落はその他製品の1業種のみ。値上がり率1位は銀行で、以下、保険、卸売、証券・商品、非鉄金属、鉱業と続いている。



※11時0分0秒時点



株探ニュース

