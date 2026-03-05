cali≠gari、2028年9月10日で解散 “終活”始動「少し早いですが、終活はじめます。」
ロックバンド・cali≠gariが、2028年9月10日をもって“第8期”を終了し、解散することを発表した。あわせて、解散に向けた活動を“終活”と銘打ち、9月より始動することも明らかにした。
【写真】cali≠gari、解散発表WEBフライヤー
1993年に結成され、35周年の最後の日である2028年9月10日に終止符を打つ。公開されたWEBフライヤーには「少し早いですが、終活はじめます。」との文章が掲載されている。
“終活”第1弾として、9月11日に東京・新宿ロフトにて『結成33周年記念＆ロフト50周年記念ライブ』を開催。さらに、第2弾として、9月から2027年3月にかけて過去アルバムを回顧するツアー『TOUR「Re(member):?」』を開催する。東京、大阪で2日間ずつの公演が行われる予定だ。
そして、第3弾として、今秋に“ニュウEP”の発売も発表された。解散まで約2年半、今後発表される“終活”の続報にも注目が集まる。
■『結成33周年記念＆ロフト50周年記念ライブ』
9月11日（金） 東京・新宿ロフト
■ツアー『TOUR「Re(member):?」』
9月25日（金）大阪・梅田シャングリラ
9月26日（土）大阪・梅田シャングリラ
10月3日（土）東京・五反田BLAZE
10月4日（日）東京・五反田BLAZE
12月19日（土）大阪・梅田シャングリラ
12月20日（日）大阪・梅田シャングリラ
1月10日（日）東京・渋谷WWW X
1月11日（月・祝）東京・渋谷WWW X
3月13日（土）大阪・バナナホール
3月14日（日）大阪・バナナホール
3月20日（土）東京・渋谷WWW X
3月21日（日）東京・渋谷WWW X
【写真】cali≠gari、解散発表WEBフライヤー
1993年に結成され、35周年の最後の日である2028年9月10日に終止符を打つ。公開されたWEBフライヤーには「少し早いですが、終活はじめます。」との文章が掲載されている。
そして、第3弾として、今秋に“ニュウEP”の発売も発表された。解散まで約2年半、今後発表される“終活”の続報にも注目が集まる。
■『結成33周年記念＆ロフト50周年記念ライブ』
9月11日（金） 東京・新宿ロフト
■ツアー『TOUR「Re(member):?」』
9月25日（金）大阪・梅田シャングリラ
9月26日（土）大阪・梅田シャングリラ
10月3日（土）東京・五反田BLAZE
10月4日（日）東京・五反田BLAZE
12月19日（土）大阪・梅田シャングリラ
12月20日（日）大阪・梅田シャングリラ
1月10日（日）東京・渋谷WWW X
1月11日（月・祝）東京・渋谷WWW X
3月13日（土）大阪・バナナホール
3月14日（日）大阪・バナナホール
3月20日（土）東京・渋谷WWW X
3月21日（日）東京・渋谷WWW X