今年1月、神奈川県鎌倉市の住宅に男らが押し入り現金や高級腕時計が奪われた事件で実行役の男ら6人が逮捕されました。男らは千葉県君津市の強盗事件や全国で起きている窃盗事件などに関与している疑いがあるということです。

強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは東京・足立区の無職、宮川快容疑者ら6人です。

警察によりますと宮川容疑者らは今年1月9日午前5時半ごろ、神奈川県鎌倉市の住宅に侵入し住人の40代の男性を鉄パイプで殴って全治2週間のけがをさせ、現金およそ50万円とあわせて1100万円相当の高級腕時計などを奪った疑いがもたれています。

警察は防犯カメラの捜査などから宮川容疑者らを特定したということです。

宮川容疑者ら6人はお互いに面識はなかったとみられ、警察は闇バイトで集められた「トクリュウ」の可能性もあるとみて捜査しています。

また宮川容疑者らは先月、千葉県君津市で現金200万円などが奪われた強盗事件にも関与し、他にも去年から全国で起きた窃盗事件や強盗事件にも関与している疑いがあり警察が捜査を進めています。