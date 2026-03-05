米国がロッキーズに大勝

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会ぶりの優勝を目指す米国が4日（日本時間5日）、ロッキーズとの強化試合に14-4で大勝した。主将のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が初回に豪快な先制ソロ。仕上がりの良さに日本人ファンにも衝撃が走った。

米国主将の大役を担うジャッジは初回、左中間へ飛距離453フィート（約138メートル）の特大弾。大勝への流れをつくった。

侍ジャパンのWBC連覇へ最大のライバルと目される米国。「ドリームチーム」の中心、ジャッジの仕上がりの良さには、X上の日本人ファンから様々な声が漏れた。

「ジャッジが仕上がりすぎてるだろ」

「ジャッジ、WBCに本気なのがめちゃくちゃ伝わる」

「飛びスギィ！」

「さすキャプテンアメリカ」

「チームUSAのキャプテンとしての気合いも感じます」

米国は前日、ジャイアンツから15得点を挙げるなどジャッジだけでなく打線が活発。WBC1次ラウンドはプールBで、7日にブラジルとの初戦を迎える。



（THE ANSWER編集部）