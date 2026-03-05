元HKT48のタレント村重杏奈（27）が5日までに自身のXを更新。自らポストした「乳首クレンジング」投稿が話題となっている。

村重はバストケアのノウハウを自身のSNSで公開する自他共に認める「おっぱい大先生」。美容誌「美的」の公式Xが村重を特集。「おっぱい大先生 #村重杏奈さんが 風呂キャン界隈に物申す！ 『お風呂時間でボディを磨くべし！』」とつづり、インタビュー記事を公開。文中には、バストケアについての言及があり「バスト用美容液は2日に1回程」と告白。「わき下からお肉を集めて寄せて上げるようになじませて保湿を。実は乳首にも角質がたまるんです！ 黒ずみが気になったら低刺激のクレンジング料で優しくオフ。おかげで私、乳首に自信がありますよ！」と力強く語っている。

村重は「美的」公式Xの当該投稿を引用した上で「何回も言いますが、乳首クレンジング」とポストした。

村重のポストに対し「ちょっと待ってwwwワード強すぎて脳内バグったんだけど！？！？」「ちょっと何それ」「風呂キャン界隈に物申すの強すぎ 美意識モンスター爆誕してるやん！」「ここまで堂々と言えるの村重しかいないでしょww 好きすぎる！」などと書き込まれていた。