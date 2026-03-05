ハードはあまり変わってない © Adriano Contreras / Gizmodo

日本に本気なGalaxy S26シリーズ。画面を覗き見される心配のないスマホがやってきますね！

LINEの通知だけを真っ黒にしたりもできるそうで、「覗き見ブロックかけるだけで浮気を疑われるんじゃないの？」とかも思うわけですが。

日本でもGalaxy S26、S26+、S26 Ultraの3モデルが予約開始となりました。発売は3月12日（米時間11日）。

発売前に大事なポイントだけおさらいしておきましょう。

Ultraはチタンからアルミに回帰

2世代続いたチタンに決別したGalaxy S26 Ultra © Adriano Contreras / Gizmodo

一番目につく変化はチタン外装が不採用になったこと。これはAppleがiPhone 17 Proでチタンをやめたことに追随する動きです。

素材的には高価なチタンからアルミへのダウングレードとなりますが、これについてAppleは 冷却システム「ベイパーチャンバー」 搭載で背面全体にもっと均一に熱が分散されスロットリングも回避できるようになったからだと言ってましたよね。

SamsungのUltraの場合、アルミに変えたことでS25 Ultra（233g）より19g軽い214gを実現したことになります。今年は吹雪に阻まれて発表イベントに行けなかったのでGalaxy S26を触ることはできなかったんですが、撮影に赴いたAdriano Contreras記者の話では、堅牢でありながら軽さは歴然だそうです。

無印もPlusもUltraも角が丸くなった

S26と26+は旧モデルとほぼ同じデザイン © Adriano Contreras / Gizmodo

標準のS26と26+の外装に関しては、去年のモデルもアルミだったので今年も変化なしです。

フォルムはUltraもS26、S26+と同じく端末の角が丸くなって「シリーズ全体の統一感がとれた」とSamsung。カメラアイランドがGalaxy Z Fold 7やS25 Edgeっぽくなったという変化を除けばどこにでもある形状のスマホですので、もっと奇抜なデザインが好みの人は折りたたみのZ Fold 7やZ Flip 7を選ぶのがいいでしょう。

力を入れたのは、覗き見ブロック

見えそうで、見えない… © Adriano Contreras / Gizmodo

冒頭でも触れたように、S26 Ultra最大のセールスポイントは覗き見ブロックです。正式名称は「プライバシーディスプレイ」。

ピクセルレベルで視野角を狭め、画面の真正面へと絞って像を飛ばし、横や上から画面を覗かれても真っ黒に見えるテクノロジーです。画面に貼ることで同様のプライバシー仕様を実現する保護フィルム、あれと似てますけど、SamsungのプライバシーディスプレイはUltraに最初から組み込まれている点と「秘密にしたい情報」（パスワードやPINコード、パターン認識アンロック、それに通知など）だけに絞って覗き見ブロックをかけられる点が違い。

実際触ってみたAdriano記者はいたく「感動」してました。 「上部に表示される通知だけが黒塗りになったときには思わず『買う！』って叫んでた」そうです。

黒塗りの濃さも調整できる © Adriano Contreras / Gizmodo

なんだか スゴそうですけど、覗き見ブロックがついてるモデルはS26 Ultraだけ。無印のS26とS26+には装備されていません。残念。

処理と充電がスピードアップ！ カメラもちょっぴり改善

S26シリーズは見た感じ、あまり前と変わっていません。ほぼすべてS25シリーズのままです。

たとえばS26 Ultraの画面サイズも前と同じ6.9-インチだし、S26+は 6.7インチでしょ。S26は前の6.2インチから少し大きくなって6.3インチになったけど解像度は前と同じです。

3モデルともプロセッサはQualcomm最新のSamsung用Snapdragon 8 Elite Gen 5（一般のSnapdragon 8 Elite Gen 5をカスタム仕様にしたもの）が入っています。

CPUは19%高速化、GPUは最大24%高速化、AI処理用NPUは39%高速化し、それに排熱効果を高めた新デザインのバイパーチェンバーが加わったことでスロットル発生頻度は下がったとSamsung。

© Adriano Contreras / Gizmodo

バッテリー容量も据え置きです。標準で4,300mAh、S26+は4,900ｍAh、S26 Ultraは5,000mAh。

唯一の違いはUltraの充電速度で、新型は有線で60W、ワイヤレス急速充電で25Wにスピードアップしてるし、S26は有線で25W、S26+は最大45W。急速ワイヤレス充電はS26で最大15W、S26+が最大20Wとなっています。

磁気式ワイヤレス充電は全モデル非搭載。これに関しては、GoogleだってPixel 10シリーズではPixel 10a以外の全モデルで磁気式ワイヤレス充電（Pixelsnap）が搭載になったのに、とちょっぴり残念です。

いちおうS26のケースにはもれなく入ってる技術なので、本体にまで入れるとそのぶん分厚くなってしまうから。というのがSamsungの言い分なのですが、こういうところはケチってほしくなかった…、特にS26 Ultraでは。

カメラも前と同じで、S26とS26+は50MP＆f/1.8の広角、12MP＆f/2.2の超広角、10MP＆f/2.4＆3倍光学ズームの望遠の3眼。

S26 Ultraに関してはMP＆f/1.4の広角、50MP＆f/1.9の超広角、10MP＆f/2.4＆3倍光学ズームの望遠、50MP＆f/2.9＆5倍光学ズーム＆10倍光学品質ズーム（AI処理でズーム性能を高めたもの）の望遠の4眼構成になっていて、どのレンズも大口径化している（f値が低くなってる）ところにカメラ好きはハッとなりそうですね。

Samsungによると、200MPのレンズは40％、50MPの望遠は37%明るくなったそうなので暗所の写真はずっときれいに撮れそう。録画では「ナイトグラフィー」機能も注目とのことです。

SペンがついてくるのはUltraだけ S26 Ultra is the only model with an S© Adriano Contreras / Gizmodo

セルフィーカメラは3モデルとも12MP＆f/2.2。肌のトーンの写り込みが改善したとSamsungは言っています。

縦持ちでも横向きの写真が撮れるiPhone 17シリーズ、iPhone Airのセンターステージみたいなのも期待してたけど、それは入っていませんでした。

全方位的にAI採用

AIがタスクを提案してくれるNow Nudge機能 © Adriano Contreras / Gizmodo

AI機能は去年より格段に増えてて、覚えきれるか心配なぐらいです。

「Now Nudge」はPixel 10の「Magic Cue」みたいな機能で、チャットやメッセージなんかの内容を検分して「カレンダーに追加」「リマインダを設定」「写真をシェア」などのタスクをサジェストしてくれるもの。

写真の話をすると関連ありそうな日付の写真をシェアするよう進言してくれるし、「予約完了」とあるのにカレンダーにまだ登録されていないと「カレンダーに追加」するようリマインドしてくれたりもします。

「Now Brief」では通知からリマインダやイベントを拾ってタイムリーに表示されるようになりました。

「Automated app action」では「ソウル駅に行くんだけどUber呼んでくれる？」といったプロンプトを入力するとAIがアプリを開いてボタンをタップして、すべてのお膳立てが揃った最終段階で支払い確定を求めてくるんですね。いわばSamsung流のAIエージェント（発売時にはUber限定でのスタートとなります）。

Uberの車の手配もAIが自動でやってくれる © Adriano Contreras / Gizmodo

スクショを8つのカテゴリ（SNS、航空券、イベント、位置情報、バーコード、QRコード、チャット）に分類して後で見返しやすいように整理する作業もAIがやってくれるし、「囲って検索」では服装全体の写真を複数のアイテムにわけてお買い物がしやすいようにしてくれるし。

あと壁紙やステッカー用の画像を生成できる「Creative Studio」というのもあって、これはステッカーづくりが楽しそう。

「Document Scan」機能はただの文書スキャンと思いきや。指や折りジワ、バインダーなんかの邪魔なモノを自動で消して、きれいにスキャンしたページを1本のPDFにまとめてくれるところまでやってくれるんです。

さらにまた、AIが動画の背景ノイズを消してくれる「Audio Eraser」機能に関しては、YouTubeやインスタにまで対象が拡大しました。

こちらはCreative Studio。画像、壁紙、ステッカーを自動生成できるよ © Adriano Contreras / Gizmodo

新登場の「Call Screening」では、未登録の相手方から入った電話をGalaxy AIが受けて、通話内容を文字起こしして「詐欺検出」を行なってくれます。

Samsungスマホ伝統のアシスタント機能だったBixbyは「Intelligent Device Agent」という新名称で復活。端末の設定ヘルプなどのシーンでは話し言葉での相談が可能。

ネットの幅広い情報収集が必須の回答を導き出すためには幅広いプロンプトが要るけど、その面ではPerplexityが助けてくれるってな具合です。

まさにAIだらけなわけですが、使いこなせるかどうかは正直、使う人次第かと。あれもこれもAIで時短になるって各社は言うけど、自分だって手持ちのPixel 10 ProでGemini系の機能を使うことほとんどないですし。

無印とPlusは100ドル高くなった （日本では1万円弱〜数万円の値上げ）

© Adriano Contreras / Gizmodo

カラバリはどのモデルも基本4色（コバルトバイオレット、スカイブルー、黒、白）で、そこにオンライン限定カラーのシルバーシャドウとピンクゴールドが加わるかたちです。

価格はGalaxy S26が899.99ドル、S26+1,099.99ドル（RAM12GB＆ストレージ256GBの構成で）で、去年より100ドル値上がりしました（標準モデルは799ドルのiPhone 17より100ドル高い）。S26 Ultraは価格据え置きで昨年と同じ$1,299.99（12GB＆256GB）。

日本発売価格はS26が136,400円から、S26+が169,920円から、S26 Ultraが218,900円からで、値上げ幅は1万円弱〜数万円といったところですね。

値上げの理由は明らかにされていませんが、AIデータセンターがメモリを食い尽くしてRAMもストレージも世界的な品薄で価格が高騰しているのと無関係じゃないでしょう。関税の不安もあるし。

いずれにしても財布にズッシリ響いてきますね。