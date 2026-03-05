展覧会「ジブリパーク展」が7月18日から9月26日まで大阪南港ATCギャラリーにて開催される。

「ジブリパーク展」は、スタジオジブリ作品の世界を表現した公園施設「ジブリパーク」の楽しさをぎゅっと凝縮した移動遊園地のような展覧会。

「ジブリパーク」は、愛・地球博記念公園（愛知県長久手市）内に2022年に開園し、3年が経過した現在でも国内外から多くの人が来園している。開園に合わせて2022年から2025年にかけて全国10会場で開催された、「ジブリパーク」誕生の舞台裏を紹介した展覧会「ジブリパークとジブリ展」は約170万人を動員した。

今回開催が決定した「ジブリパーク展」の見どころは「体験型」であること。貴重な資料展示はもちろん、大人も子どもも「みて、さわって、まわって楽しい」工夫が随所に凝らされている。

なお、本展覧会は来年以降、全国各地での巡回も予定されている。

【ジブリパークの魅力】

ジブリパークの魅力をいくつかあげるとしたら、細部まで妥協しない職人技で組み上げられた建物や展示物を楽しむことができるところや、広大な公園内を歩いて、めぐって、自分だけの発見を楽しめるところ、そして「ごちゃまぜ」なところ。この展覧会のおもしろさも、ジブリパークと同じく、まさに「来てみなけりゃ、わからない」。

ジブリパークを訪れたことがある方も、これからの楽しみにとっておきたい方も。スタジオジブリの世界に迷い込み、遊びつくすなかで得られる心に残る「あなただけのワクワク」を、ぜひ会場で見つけて、受け取ってください。

「ジブリパーク展」概要

【ジブリパーク展PR動画】

会期：7月18日（土）～9月26日（土）71日間 会期中無休

会場：大阪南港ATCギャラリー（大阪市住之江区南港北 2-1-10）

開場時間：9時～17時 最終入場は16時30分まで

主催：ジブリパーク展大阪実行委員会（読売テレビ、産経新聞社、キョードー関西、ATC、広島テレビ、西日本放送、日本海テレビ、山口放送、南海放送、高知放送、四国放送）

企画協力：スタジオジブリ、三鷹の森ジブリ美術館、ジブリパーク

展示協力：ア・ファクトリー、東宝映像美術

後援：FM802、FM COCOLO

企画制作：中日新聞社、日本テレビ

※チケット発売日、観覧料金等についてはあらためて主催者より発表いたします。

(C)Hayao Miyazaki

(C)Studio Ghibli