¡ÖLGBTQ¡×¤ä¡Ö¥Õ¥§¥Á¡×Åù¡¹¡ÄÂ¿ÍÍ¤¹¤®¤ë¿ÍÎà¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡È¿Ê²½¤Î·ë²Ì¡É!?¡ÖÀ¤Î¿ÍÎà³Ø¡×¤È¤Ï
¡ÖÀ¤Î¿ÍÎà³Ø¡×¤È¤Ï²¿¤«
¿Í´Ö¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂ¿ÍÍ¤À¡£Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÆ°Êª¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÇË¬¤ì¤ë¡ÖÈË¿£´ü¡×¤Ë¤Î¤ß¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÏÇ¯Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Á´Á³¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤ÎÌÜÅª¤ÏÈË¿£¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÂÐ¾Ý¤â°ÛÀ¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£
Æü¾ïÅª¤Ë¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤ËÂ¾¿Í¤È¤Ï¶¦Í¤·¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤½¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤µ¤é¤Ë¿Í´Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¸ÇÍ¤ÎÊ¸²½¤´¤È¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¡Ö¤ä¤êÊý¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¿Í¡¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤Î±Ä¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÂ©¸¯¤¤¤Þ¤ÇµÏ¿¤·¡¢¹Í»¡¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÀ¤Î¿ÍÎà³Ø¡×¤À¡£¤À¤¬¡¢¡Ç25Ç¯12·î¤Ë¡Ø¿ÍÎà³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ëÀ¤Î¼ø¶È¡Ù¡Ê¥Ï¥ä¥«¥ï¿·½ñ¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¡¢¿ÍÎà³Ø¼Ô¤ÇÎ©¶µÂç³Ø°ÛÊ¸²½¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³ØÉô¶µ¼ø¤Î±üÌî¹îÌ¦»á¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
Æ±½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ÍÎà³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¿¨¤ì¤¿¡¢À¤³¦¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¥¿±¤·¤¿½÷À¤¬É×°Ê³°¤ÎÃËÀ¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¶¡¤Î¡ÖÂè£²¤ÎÉã¿Æ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎµÁÌ³¤òÉé¤¦¼Ò²ñ¡¢À¸¿£ÌÜÅª°Ê³°¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬ÄÌ²áµ·Îé¤È¤·¤ÆÆ±À°¦¤ä¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¼Ò²ñ¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤éÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¤ò¥«¥¿¥í¥°¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤Î¿ÍÎà³Ø¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¤À¤È±üÌî»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¿Í´Ö¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê·Á¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏÅÚÃÏ¤ä´Ä¶¤´¤È¤ËÊ¸²½¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÎÀ¤Î±Ä¤ß¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸µ¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¿Í´Ö¤À¤±¤¬À¤Î±Ä¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤â¿¢Êª¤âÀ¤Î±Ä¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿15²¯Ç¯Á°¤ËÁÌ¤Ã¤ÆÀ¤Î±Ä¤ß¤È¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Î±Ä¤ß¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÏË¤«¤Ê¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê±üÌî»á¡¢°Ê²¼¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ë
¡Ø¿ÍÎà³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸Êª¿Ê²½¤ÎÃæ¤Ç¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎò»Ë¤ò¤È¤é¤¨¤ë¡Ö½Ä¼´¡×¤È¡¢À¤³¦¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÊ¸²½¤òÈæ¤Ù¤ëÈæ³ÓÊ¸²½Åª»ëÅÀ¤Î¡Ö²£¼´¡×¤«¤é¥»¥Ã¥¯¥¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿ÍÎà
À¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë°ÊÁ°¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°äÅÁ»Ò¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤ò»Ä¤¹¡¢ÌµÀÀ¸¿£¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÂÎ¤Î°äÅÁ»Ò¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¼ï¤Ï°ìÌÖÂÇ¿Ô¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Éã¿Æ¤ÈÊì¿Æ¤«¤éÍÀÀ¸¿£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¾Ê¬¤º¤Ä°äÅÁ»Ò¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¸ÄÂÎ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÄÂÎ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç°äÅÁ»Ò¤ÎÁÈÀ®¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â°ìÉô¤Î¸ÄÂÎ¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¡£°ìÀâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Ê²½¤Î²áÄø¤«¤éÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÀÀ¸¿£¤Ë¤è¤ëÈË¿£¤Ï¡¢´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÀ¸Êª¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¤Î¤ËÍÍø¤À¤Ã¤¿¡£À¸Êª¤Ï¼ï¤ÎÈË±É¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤Î±Ä¤ß¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£ÎîÄ¹Îà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥ª¥¹¤¬µá°¦¤·¤Æ¡¢¥á¥¹¤¬¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥ª¥¹¤ÎÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿Ê²½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¥á¥¹¤Î¤ª¿¬¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÈ¯¾ð¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥¹¤¬¶½Ê³¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬´ðËÜ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ë¶á¤¤¼ï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£È¯¾ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ë¡ÈÊÑ²½¡É¤¬µ¯¤¤ë¤È±üÌî»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ²¾Àâ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥¹¤¬È¯¾ðÃû¸õ¤ò¼¨¤·¤Æ¥ª¥¹¤¬ÀÅª¶½Ê³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Êø¤ì¤ë¤È¡¢¥ª¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÀÅª¶½Ê³¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ëÁê¼ê¤ÏÊÌ¤Ë¥á¥¹¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¥´¥ê¥é¤ä¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤ÎÀ¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÀ¤Î¶³¦¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
È¯¾ð¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥§¥Á¤¬½Ð¸½¤¹¤ëÅÚÂæ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥µ¥¤¥ó¤ÏÁê¼ê¤Î»ÅÁð¤äÀ¼¡¢ÂÎ¤ÎÆÃÄê¤ÎÉô°Ì¤Ê¤É¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿º¹°Û¤ÎÉôÊ¬¤ËÀÅª¶½Ê³¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¿Í´Ö¤Î¾ì¹ç¤ÏÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÆÃÄ§¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢À¼¤ä»ÅÁð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¦¤Ê¤¸¤ä¶»¤äµÓ¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô°Ì¤«¤é¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿²¼Ãå¤ä¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¥µ¥É¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿Í´Ö¤âÀ¸Êª¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤Î¿Í´Ö¤ÎÀ¤Î±Ä¤ß¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
Ê£¿ô¤Î¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹
¿Ê²½¤Î²áÄø¤ÇÈ¯¾ð¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤éÊ¸²½¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ø¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£±üÌî»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂç¤Þ¤«¤Ë£³¤Ä¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£¡À¸¿£¡¢¢²÷³Ú¡¢£¼Ò²ñÄ´Àá¤À¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¥Ü¥Î¥Ü¤È¤¤¤¦Âç·¿Îà¿Í±î¤Ë¤Ï¤³¤Î£³¤Ä¤¬Á´Éô¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤È¤Æ¤â¥»¥Ã¥¯¥¹¹¥¤¤Ç¡¢°ÛÀ¤Ç¤âÆ±À¤Ç¤âÁê¼ê¤ò¸ÂÄê¤»¤ºÁ´Êý°ÌÅª¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ÈË¿£¤Î¤¿¤á°Ê³°¤Ë¤â¡¢²÷³Ú¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê²ò·è¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¿Í´Ö¤¬¤ä¤ë¤è¤¦¤ÊÇ»¸ü¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ÎÀ´ï¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤«¡¢¥ª¥¹Æ±»Î¤¬âÐ´Ý¤ò»¤¤ê¤Ä¤±¹ç¤¦¡È¿¬¤Ä¤±¡É¤È¤«¡¢¥á¥¹Æ±»Î¤¬À¸¿£´ï¤ò¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¹ç¤¦¡ÈGG¥é¥Ó¥ó¥°¡É¤Ê¤É¡£
¤½¤ì¤é¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¾ðÉ½¸½¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°§»¢¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤¬¼Ò²ñÅª¤ÊÄ´Àáµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î£³¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤äÊ¸²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÎã¤Î£±¤Ä¤È¤·¤ÆËÜ½ñ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹âÃÏ¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¤ÇÊë¤é¤¹¥µ¥ó¥Ó¥¢¤Î¿Í¡¹¤Î»öÎã¤À¡£¥µ¥ó¥Ó¥¢¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿ÍÎà³Ø¼Ô¡¢¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ï¡¼¥È¤¬1947Ç¯¤«¤é¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤Æ¡ØÆ±À°¦¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¸¦µæ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¿Í¡¹¤Ç¡¢Æ±ÃÏ¤Î¾×·âÅª¤ÊÊ¸²½¤¬¸í¤Ã¤¿Íý²ò¤äÉ½¾Ý¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥È¤¬Ì¾¤Å¤±¤¿²¾¾Î¤À¡£
ÃËÀ¤Ï¾¯Ç¯´ü¤Ë¤Ï¥Û¥â¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Û¥â¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤ò¤ä¤á¤Æ¥Ø¥Æ¥í¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÊ£¿ô¤Î¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤é¤ÎÊ¸²½¤Ç¤Ï¡¢À¸Êª³ØÅª¤Ë¤ÏÃË¤Ç¤â¡¢¿Í¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½÷À¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÃËÀÀ¡É¤òÃíÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃË¤é¤·¤µ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¡ÈÃËÀÀ¡É¤¬Àº±Õ¤Ç¡¢Ç¯Ä¹¤ÎÃËÀ¤ÎÀº±Õ¤òÃíÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾¯Ç¯´ü¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Á´°÷¤¬Æ±À°¦Åª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥Ó¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¾¤ÎÉôÂ²¤È¤ÎÀïÁè¤ò¾ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àï»Î¤ÏÃË¤é¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀÀ¤ò³ÍÆÀ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢¤³¤Î¡Èµ·ÎéÅªÆ±À°¦¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀïÁè¤¬ÉÑÈË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ÎÊ¸²½¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¡×¤ÎÉ¬Í×À
¿Í´Ö¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÏÃÏ°è¤äÊ¸²½¤´¤È¤Ë¡¢¼Â¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤À¤¬¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ´²ÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤ÐFGM¡Ê½÷À´ïÀÚ½ü¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö½÷»Ò³äÎé¡×¤ò¹Ô¤¦Ê¸²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²¤ÊÆÀè¿Ê¹ñ¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤¿¤Á¤«¤é¡Ö½÷À¤ÎÀ¤Î´ÉÍý¤Ç¤¢¤ê¿Í¸¢¿¯³²¤À¡×¤ÈÇÑÀä¤ò¾§¤¨¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¡¢½÷»Ò³äÎé¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¹¤Î½÷À¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÊ¸²½¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤¬µ¯¤¤¿¡£ÈÜ¶á¤ÊÎã¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢LGBTQ¤Ø¤ÎÊÐ¸«¤â¤¤¤Þ¤À¤¤¤¿¤ë½ê¤Çº¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Àµ¾ï¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï°Û¾ï¤À¡Ù¤È¹Í¤¨¤ÆÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢LGBTQ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¢¤ë¼ï¤Î¥Õ¥©¥Ó¥¢¡¢·ù°´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤«¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£À¤Î¿ÍÎà³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¤È¤¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¤Î¤¢¤êÊý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¡£
¿ÍÎà¤¬È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿À¤Î±Ä¤ß¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¤¢¤êÊý¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤½¤Î£±¤Ä¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬°Û¾ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢Îã¤¨¤Ð¥µ¥ó¥Ó¥¢¤Î¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ò°ìÅÙ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¸«¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
µÕ¤Ë¡¢¥µ¥ó¥Ó¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥²¥¤¡×¤ä¡Ö¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¡×¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤ÎÀÅª»Ø¸þ¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤Î°ì»þ´ü¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤Î¤³¤È¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤à¤Ù¤Ê¤ë¤«¤Ê¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤â¤Þ¤¿¡È°Û¾ï¡É¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ø¿ÍÎà³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ëÀ¤Î¼ø¶È¡Ù¡Ê±üÌî¹îÌ¦¡¦Ãø¡¿¥Ï¥ä¥«¥ï¿·½ñ¡Ë(https://amzn.to/4cplJNI)