40・50代は【GUメンズ風シャツ】が正解かも！ 大人がシャレる「モノトーンコーデ」

きれいめ一辺倒じゃ、なんだか物足りない。そんな40・50代におすすめなのが、【GU（ジーユー）】のメンズ風シャツを主役にした「モノトーンコーデ」。ゆるっとこなれたシルエットや、ちょい無骨なチェックやデニムの風合い。あえて “メンズっぽい” 1枚を選ぶことで、いつものスタイルに抜け感が生まれそうです。今回は、「#40代コーデ」 で人気を集めるスタッフHirokoさん、Natsukiさんのお手本ルックをピックアップ。頑張りすぎないのに、ちゃんと差がつくバランスは必見です！

1枚でグッと新鮮になるオンブレチェック

【GU】「オンブレチェックシャツ」\2,490（税込）

にじむようなオンブレチェックが、何気ないモノトーンスタイルに奥行きを足してくれそうな1枚。コントラスト控えめだから、柄物でも強くなりすぎないのが嬉しいところ。ボタンを留めてきちんと、Tシャツの上からラフに羽織ってもサマ見えしそう。黒スラックスでシャープに、ジーンズでとことんカジュアルに振っても◎ 無地のモノトーンに飽きた日の、ちょうどいいスパイス役になりそうです。