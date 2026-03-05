フリーアナウンサーの矢端名結が4日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人の夫との映画デートを報告した。



【写真】ドリンク片手に久々の映画デート 10歳上の夫の表情がww

矢端アナは「夫がアンバサダーを務める『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』を4DXで観てきました」と報告。アップしたのはポスターの前でドリンクを手にする夫でコンビ結成20年のお笑いコンビ・アルコ＆ピースの酒井健太とのショット。2人は2021年11月に結婚を発表し、22年5月には第1子女児の出産を報告。第2子は23年12月に100人～200人に1人という胎盤早期剥離を乗り越えて誕生したことを明かしている。



酒井は同映画の宣伝アンバサダーに就任しており、さらに「ムー連邦の兵士役」で声優デビューも果たしている。「声優も務めているのでどこかなぁ？とワクワクしながらそのシーンを待っていたのですが、すぐわかった」と、さすが妻と思わせる言葉を記した。



写真とともに公開した動画では、グッズを手に取る酒井の姿やUFOキャッチャーで「ドラえもん」のぬいぐるみを持ち上げたものの、最後のリリース時に落下し、惜しくも取り逃して笑う矢端アナの自然体の表情も。夫婦の仲の良さが伝わってくる。



すっかり「ドラえもん」に魅せられたようで、「子供のころとはまた違った視点からみられて、普通に泣きました 笑」と感動を伝える。また、4DXでの鑑賞で映画の世界に没入。最後は「すっかり影響されてドラえもんが大好きに…♡ 久しぶりの映画デートも楽しかったな♪」と新鮮な1日を満足げな様子で振り返っていた。



1993年生まれ、群馬県出身の矢端アナは高校時代の米国長期留学を機に4歳から活動していた子役を引退。帰国後は群馬県のご当地アイドル「AKG」として活動。ぐんま観光特使を務める。立教大を卒業し、2017年に愛媛朝日テレビに入社。19年に静岡放送へ。22年からフリーアナウンサーとなった。一方の酒井は83年生まれで神奈川県出身。



（よろず～ニュース編集部）