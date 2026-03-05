演出家の宮本亞門（６７）が、７日と１４日に放送されるＢＳ日テレのトーク番組「森田健作アワー 人生ケンサク窓」（午前９時〜９時３０分）に出演する。番組は元千葉県知事で俳優の森田健作（７６）が司会を務め、ゲストとともに「人生を振り返りながら、今を生き抜く」ヒントを探る内容。２人は今回が初対面で、森田が「一度お会いしたいと思っていた」と語ると、宮本は「何か大きく背負っているものが見えますね」と応じた。

宮本は東京・新橋演舞場前に両親が営んでいた喫茶店「須川」で生まれ育った。番組では、慶応大出身で酒好きだった父親との思い出や、自身の幼少期について語る。小学校時代は自己否定的な性格だったと振り返り、父が望んだ慶大進学についても「勉強は嫌いで、行く気はなかった」と明かす。

一方、母は松竹歌劇団（ＳＫＤ）のレビューガールとして活動しており、舞台芸術への情熱を宮本に伝えた存在という。幼少期からミュージカル映画に親しみ、日本舞踊など古典芸能にも関心を広げた。実家の喫茶店には渥美清、藤山寛美、島田正吾らが訪れており、そうした環境も演劇への道を後押しした。

高校では演劇部に所属し、演出にも関心を抱くようになった。顧問の勧めで玉川大文学部芸術学科演劇専攻に進学するが、２１歳で中退。その後、岡田真澄演出の舞台「ニューブロードウェイミュージカル・シーソー」に合格し、ダンサーとしての活動を開始した。１９８７年には、ミュージカル「アイ・ガット・マーマン」で演出家デビューを果たした。

森田から「やはり、お母様に感謝ですね」と問われると、「お袋の存在がなかったら、今の自分はない」と語り、天国の母への思いを明かした。一方で「何もかもが成功したわけではない」とも吐露した。人生を支えてきた音楽として挙げたのは、ミュージカル「ヘアー」の代表曲「アクエリアス」。２１歳で出演した舞台「ヘアー」（１９８０年）の初日朝に母を亡くし、その際に母が愛したこの曲を大きな声で歌ったというエピソードを披露した。