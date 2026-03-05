２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが兄についてつづり、きょうだい３ショットを披露した。

妹・美帆が現役引退を表明したことを受けて、菜那さんは４日に自身のインスタグラムで一枚の写真をアップした。兄、妹と撮影したきょうだい写真で、「兄の影響で始めたスピードスケート。いつの間にか私達兄妹にとってすごく大切なものになってたなとしみじみ」とつづった。

その後ストーリーズでもこの写真をアップし「もしかして兄は私のＩｎｓｔａｇｒａｍ初登場？」と明かし、「私と美帆だけだと顔が似てないからあまり姉妹には見えないけど、兄がいると兄妹に見える」と不思議がり、「でも美帆と兄が似てるよねと思う」とつづった。

「そしてこのね。兄と姉に挟まれてる妹感が出てる感じが高木家よね。私が１番年下に見えなくもない笑」と笑った。

コメント欄には「久々に見た高木三兄妹」「お兄様お久しぶりです」とレアな顔出しに歓喜。また「お兄ちゃんのパーツが姉妹に分散していて皆さん似てます」「みんなソックリ」「目元がきょうだいなんだなぁって感じです」「お兄ちゃん、カワイイなぁ」「素敵なご兄妹ですね」「お兄さんとお姉さんを足した感じの妹さん」「並ぶと、そっくりだね」「みんな顔そっくり！」と注目。そして「菜那姉さんが、真ん中っ子なんですね！！」「兄貴おったんか！」と驚く声もあった。