学校での暴力行為や不審者の侵入などを防ぐため、大分県教育委員会は新年度から、県立校の廊下や昇降口への防犯カメラの設置を進める。

一定の要件を満たす学校が対象。４日の県議会定例会で、関係経費６００万円を盛り込んだ今年度一般会計補正予算案が全会一致で可決された。

県教委によると、県立校には現在、正門などに防犯カメラが設置されている。ただ、これまでに県立校で不審者の侵入事案があったほか、全国的に校内での児童生徒の盗撮や、教職員の目の届きにくい場所での生徒間の暴力事案が発生していることを受け、緊急安全対策事業として同予算案に盛り込んだ。

新年度から希望する学校に対し、設置すべき正当な理由があるなどの要件を満たせば設置を進める。

県教委は設置のガイドライン（手引）の策定作業も進めており、設置箇所を全校児童・生徒と保護者に示して原則、全員の同意を得ることや、管理責任者を決めた上で録画データを最低約１か月間保存することなどを規定する予定だ。

県教委学校安全・安心支援課は「プライバシーや肖像権に十分配慮し、安全・安心な学校生活を担保したい」としている。