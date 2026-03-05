花粉症対策に注目の「じゃばら」って？皮に期待の成分「ナリルチン」がたっぷり！野菜ソムリエおすすめの食べ方

“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、旬の野菜と果物のおいしさを引き出す技を紹介する本連載。今回は、花粉症対策に注目される柑橘類「じゃばら」です。



文＝堀基子

絶滅の危機に瀕した「幻の果実」

花粉症の人にとって春は受難の季節。その対策の一つとして注目されているのが「じゃばら」です。

「じゃばら」はミカン科に属する柑橘類で、和歌山県北山村だけに自生する貴重な柑橘類であることから、「幻の果実」と呼ばれ、珍重されてきました。江戸時代からこの地にあった、ゆず、九年母（くねんぼ）、紀州みかんなどが自然交雑して生まれました。

温州みかん程度の大きさをしており、熟すとともに果皮が緑色から黄色へ変わります。その強烈な酸味が邪気を払うとされ、「じゃばら」という名が付けられたのだとか。一時は1本だけになってしまった「じゃばら」の木を、およそ30年かけて増やし、現在は約8000本になったのだそうです。

この「じゃばら」は近年、花粉症への効果が期待され、のど飴などが人気を集めています。「じゃばら」の苦味の成分でもあるポリフェノールの一種ナリルチンは、アレルギー症状を抑制する効果を持つとされます。臨床試験の結果でも、鼻水、くしゃみ、鼻づまり、鼻のかゆみ、目のかゆみ、涙目などの症状が軽減・改善したという方が多く、今後のさらなる研究が望まれています。

このナリルチンは、かぼす、すだち、ゆずなどの柑橘類にも含まれていますが、「じゃばら」はダントツの含有量で、1個当たり1000mg近くを含んでいます。

果汁で作る「ポン酢」

すだち、かぼす、ゆずなどと同じ香酸柑橘の仲間の「じゃばら」は、温州みかんのようにそのまま食べるのではなく、果汁を絞って料理などに使います。地元ではお正月料理に欠かせない存在だといいます。

私は香酸柑橘がたくさん入手できたら、自家製ポン酢を作ります。

みりん大さじ2を電子レンジで30秒ほど加熱し、粗熱が取れたら、香酸柑橘の果汁50mL、しょうゆ50mL、切り込みを入れた昆布5cm、かつお節5gとともに煮沸消毒したガラス瓶に入れ、冷蔵庫でひと晩。清潔なザルでこして昆布とかつお節を取り除き、ガラス瓶に戻して冷蔵します。冷蔵庫で寝かせておくと、まろやかな味わいになります。

また、果汁たっぷりの自家製の塩ポン酢も美味です。材料は、みりん大さじ2、香酸柑橘の果汁50mL、切り込みを入れた昆布3cm、かつお節3g。作り方は自家製ポン酢と同様に。いずれも冷蔵し、1カ月以内に使い切りましょう。また、市販のじゃばら100％果汁でも作れます。

皮もいただくマーマレードがおすすめ

果皮には果肉の約13倍ものナリルチンが含まれていますので、果皮を薄切りにして果汁とともに煮詰めて自家製マーマレードにするのがおすすめです。

パンやヨーグルトに添えたり、お湯を注いで「ホットじゃばレード」にしたり、炭酸水を加えて「じゃばらスカッシュ」にしたりして、様々な楽しみ方ができます。

ちなみに、花粉症のある方が特定の野菜・果物を食べるとアレルギー反応を起こす可能性があるそうです。スギ・ヒノキならトマト、シラカバならりんごや桃などバラ科の果物。ブタクサならメロンなどのウリ科の野菜・果物やバナナ。ヨモギならセロリやにんじんなどセリ科の野菜・ハーブとマンゴーなどがアレルギー反応を起こしやすいという報告があるそうです。くれぐれもご注意くださいね。

堀 基子（ほり・もとこ）

野菜ソムリエ上級プロ。1961年生まれ、東京都出身、沖縄県在住。ベジコラボokinawa代表。