乃木坂46・川粼桜（22）が2026年4月17日（金）に23歳の誕生日を迎えるなか、川粼桜1st写真集『エチュード』を出版する新潮社から誕生日お祝い企画が発表された。

【写真】川粼桜1st写真集『エチュード』収録カット

多才なメンバーが揃う乃木坂46・5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在・川粼桜。初めてのソロ写真集の撮影地として川粼が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨んでいるという。

そんな写真集『エチュード』を2026年3月16日までにオンラインストア「新潮ショップ」で購入すると「♡23歳のお誕生日“当日”に届く、さくたんからの愛のメッセージカード♡」が封入された写真集が届く。「ファンの方々と一緒にお祝いしている気持ちになりたい」と、川粼の誕生日「当日」となる4月17日（金）に購入者の元に届くようになっている。

「♡23歳のお誕生日“当日”に届く、さくたんからの愛のメッセージカード♡」の写真は、この企画のためにプリンセス姿で撮り下ろしている貴重な一枚。カードの裏には23歳の誕生日を目の前にした川粼が書いたメッセージがプリントされている（このたびのメッセージカードは数量限定で、なくなり次第予約終了）。

■ 川粼桜コメント昔からフランスという国に憧れがありました。2025年に旅行で初めてパリに行った時に、「もしも写真集を出させていただけるなら、この場所で撮影したい」と思っていたので、パリでの撮影が決まった時はすごく嬉しかったです。また、ニースは今回初めて行ってみて、パリとはまた違った街の趣を感じてすごく好きになりました。パリとニースという、全然雰囲気が違う2つの街に行けたことによって、違う自分になれたのがすごく良かったです。撮影に行く前にフランス映画を見ていて「こういう服を着た時にはこういう女の子になりたい」とイメージして撮影に臨んだので、色々な私を楽しんでいただけたら嬉しいです。1日目から5日目までの変化がわかる、映画みたいな写真集になっていると思います。写真集に入れる写真も、1枚1枚こだわって選びました。私のこだわりが詰まった、みなさんに見ていただきたい写真集ができました。この写真集が、私のことを知るきっかけになったら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）