大谷翔平の「スイーパー」はなぜ生まれたのか　最先端データで野球を解説する一冊が登場

川村卓『現代野球を“見える化”する 最先端のデータ分析と戦略』（カンゼン）が2026年3月5日に発売された。

2026年に第6回大会が開催される「WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）」。2023年（第5回）大会の決勝戦、マウンドに立った大谷翔平が投げた変化球「スイーパー」は、以前まではおそらく「スライダー」と表記されるボールであったと本書。この「スイーパー」は“ここ数年の間に計測機器・解析機器が発達、進化して、ボールの軌跡を追えるようになったから”定義できるようになったのだという。

本書ではデータの進化とともに技術・教え方・戦い方が変わる「球界の常識&トレンド」をデータから“科学的”に検証。野球界のデータ分析の歴史や、投球技術・打撃技術と能力を“見える化”することを目指し、大谷翔平や山本由伸らが紹介される。

本書の著者・川村卓は筑波大学体育系教授、筑波大学硬式野球部監督。『「次の一球は?」野球脳を鍛える配球問題集』（辰巳出版刊）、『野球の科学』（イーストプレス刊）、『新しい少年野球の教科書』、『新しい投手指導の教科書』『新しい高校野球の教科書』（小社刊）など著書多数。

