京王相模原線と中央線をタテ移動

京王バスが2026年4月1日に聖蹟桜ヶ丘・府中エリアを走る路線バスのダイヤ改正を行います。そのなかで実証的に運行していたロングランの系統「永80」「永81」が廃止されます。

【長いっ！】これが廃止される「多摩川越えロングランバス」です（地図／写真）

両系統は京王相模原線の京王永山駅（多摩市）と、JR中央線の西国分寺駅エリアを南北につなぎます。「永80」が永山駅→総合医療センター、「永81」が西国分寺駅→総合医療センター→永山駅をそれぞれ結びます。

永81は途中で狭隘路に入りますが、いずれの系統も、都市計画道路として整備が進む「多摩南北道路」のひとつ「鎌倉街道・新府中街道」を使って多摩地域を広域に横断するルートが特徴でした。京王相模原線・京王線（中河原駅）・JR南武線（西府駅）・JR中央線エリアを南北に結んでいます。

「永80」は2022年、「永81」は2023年に、それぞれ実証的な位置づけで登場し、平日片道1本ずつの運行でした。

聖蹟桜ヶ丘・府中エリアでは今回、こうした本数僅少の路線が複数廃止されます。カッコ内は現在の運行状況です。

【桜08】都営泉二丁目⇒稲荷神社⇒中河原駅⇒聖蹟桜ヶ丘駅（土休日1便のみ）

【桜19】聖蹟桜ヶ丘駅〜デュオヒルズ前〜都営泉二丁目（9時台〜16時台の運行）

【中03】中河原駅⇒NEC正門⇒四谷六丁目⇒都営泉二丁目（平日1便のみ）

【府52】府中駅〜分倍河原駅〜郷土の森総合体育館（土休日に3往復）

【西府01】西府駅〜第七小学校正門〜総合医療センター〜西国分寺駅（8時台〜17時台に1時間1便ずつ運行）

このうち西府01は、永81のルートのベースになっている路線です。2009年の西府駅開業とともに登場した路線でした。こうした廃止・減便に対し、府中市コミュニティバス「ちゅうバス」の再編による補完も行われます。