「半沢直樹過ぎて声出たわwww」猪塚健太、クズっぷり全開の演技に反響「インパクトがでかすぎ」『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』第9話【ネタバレあり】
俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜 深1：00〜深1：30）の第9話が4日深夜に放送され、猪塚健太の演技に反響が集まっている。（以下、ネタバレを含みます）
「半沢直樹過ぎて声出たわwww」クズっぷり全開の演技を見せた猪塚健太
主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚）とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。
そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山萌美）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ、次第に心を揺さぶられる。
一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚祥太）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠りどころを求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による“秘密の関係”が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌するジェットコースター不倫サスペンスとなっている。
第9話では、省吾がホームパーティーの夜から始まったという綾香への無言電話の事実を知る。犯人は菜穂だと決めつけた省吾は、彼女が働くスーパーで一方的に攻め立て騒ぎを起こす。
その後、菜穂から反撃を食らい、社内で不倫していたことをバラされる。その際に上司から菜穂に土下座するよう促された省吾は顔を震わせながら、顔を地面につけた。
このシーンにSNSではドラマ『半沢直樹』を思い出す声が続出。「半沢直樹過ぎて声出たわwww」「半沢直樹を思い出す土下座wwwwwww」「インパクトがでかすぎ」などの投稿が寄せられている。
