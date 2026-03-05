女子小学校への攻撃により死亡した児童らの葬儀に詰めかけた人々＝3日、イラン/Abbas Zakeri/AP

（CNN）米国とイスラエルが先月28日にイランへの攻撃を開始して以降、イランでは千人以上が死亡している。米国に拠点を置くイランの人権団体が設立した通信社HRANAが明らかにした。

地元当局によると、同時期にイランによる報復攻撃でも数十人が死亡している。

攻撃開始以降のこの地域における死者数について判明している情報は以下のとおり。

イラン：HRANAによると、米東部時間3日午後時点で少なくとも1097人の民間人が死亡した。イラン国営メディアによると、死者の中には、先月28日に米・イスラエルによる女子小学校への攻撃により死亡した児童168人と教師14人が含まれている。

レバノン：レバノン保健省は4日、イスラエルによる空爆で少なくとも77人が死亡したと発表。世界保健機関（WHO）の事務局長によると、このうち3人は救急隊員だった。

クウェート：イランによる攻撃で少なくとも10人が死亡。米中央軍（CENTCOM）とクウェート軍によると、この中には米兵6人とクウェート兵2人が含まれる。

イスラエル：イスラエルの緊急対応部隊によると、28日以降、イスラエル国内で発生した攻撃で少なくとも10人が死亡した。

イラク：イラク軍が1日に明らかにしたところによると、同国ディヤラへの米・イスラエルによる空爆で、人民動員部隊（PMF）の兵士が少なくとも4人死亡した。

アラブ首長国連邦（UAE）：UAE国防省によると、同国ではイランのドローン（無人機）攻撃により少なくとも3人が死亡した。死亡したのはパキスタン、ネパール、バングラデシュの国籍を持つ人々だった。

バーレーン：サルマン工業都市で、迎撃されたミサイルの破片が「外国籍の船舶」上で引火し、1人が死亡した。国営メディアが2日に報じた。