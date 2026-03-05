米国のトランプ大統領＝4日、米ワシントンのアイゼンハワー行政府ビル/Jacquelyn Martin/AP

（CNN）トランプ米大統領は、イランとの戦争について、開始から数日間の戦果は大きな成功だと強調した。

トランプ氏は4日、ホワイトハウスで開かれたイベントで、「控えめに言っても、戦争の面では非常にうまくいっている」と述べたうえで、「10点満点でどれくらいかと聞かれたので、私は『15点くらいだ』と答えた」と語った。

トランプ氏の評価は、紛争の最新情報を提供した他の政権当局者らの評価と一致していた。

トランプ氏は、イランの「ミサイルは急速に除去されつつあり、発射装置も除去されつつある」と述べた。

トランプ氏は、イランが周辺国を攻撃していることにも触れたが、詳しくは言及しなかった。

トランプ氏は「イランは近隣諸国を攻撃している。場合によっては同盟国、あるいは少し前まで同盟国だった国も攻撃している。そして、イランはまさに制御不能な国家だ」と述べた。

トランプ氏は、攻撃でイランの指導部の幹部が死亡した後、誰が次の指導者になるのかについては見通しが立っていないとの考えを改めて示した。

「イランの指導者たちは急速に減りつつある」「指導者になりたがっているように見える者は皆、結局は死んでしまう」