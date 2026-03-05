BTS・JUNG KOOK、“食いしん坊スター”1位に輝く！ライブ配信での食事風景も話題に

BTSのJUNG KOOKが、“食いしん坊スター”1位に輝いた。

JUNG KOOKは、韓国の音楽配信プラットフォームBugsが実施した「新年にトックッ（餅スープ）10杯を一緒に食べたい食いしん坊スター」投票で55万9347票（得票率60.8%）という圧倒的な支持を集め、1位を獲得した。

JUNG KOOKは普段から大食いで美食家なイメージがあり、世界中のファンの間で“食いしん坊アイコン”として知られている。特に、サムギョプサルを好きな食べ物に挙げてきた彼は、韓国の豚肉ブランド「ハンドン」への愛情を見せ、即興で「サムギョプサル・ソング」まで制作した。

ファンの間では、彼が訪れたサムギョプサル店をリスト化した地図形式のコンテンツまで共有され、実際に店舗を訪れるファンが後を絶たない。

この過程で、JUNG KOOKが店舗で偶然会ったファンからのサインや写真撮影の要望を快く受け入れたというエピソードもSNSで話題になった。ある焼肉店で一人で食事をする姿も捉えられ、気取らない魅力まで注目された。また、ライブ配信を通じて冷麺やパスタ、チャーハンなどをリアルタイムで作って食べるシーンを公開した際は、世界中で大きな反響を集めた。

以前には独自のラーメンアレンジレシピを公開し、爆発的な反応を引き出したこともある。“食通”と呼ばれる彼の食文化コンテンツの影響力が、今回の投票結果でも証明された。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。