タカラトミーの公式通販サイト「タカラトミーモール」は、ぬいぐるみ「おかえり！ピカチュウ1/1」の抽選販売を実施している。抽選期間は3月11日23時59分まで。当選発表（注文確定）は3月16日を予定している。

本製品は、ポケモン30周年を記念して、1997年に発売された「ポケモン ピカチュウ1/1」ぬいぐるみを復刻再現した商品。

抽選の注意事項として、1人につき1回まで、同一人物による2回以上の申込はできないほか、同一の氏名や住所、メールアドレス、電話番号などで複数回申し込みがあったと判断された場合は、すべての申し込みが無効（抽選対象外）となる。なお支払方法は「クレジットカード払い」「AmazonPay決済」のみとなる。

当選発表は3月16日を予定しており、抽選結果は「マイページ＞購入履歴」からオーダーIDをクリックして確認することができるほか、当選時に注文が確定となる。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon