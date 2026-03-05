受付期間：3月5日12時～3月16日15時 当選発表：3月18日 発送日：4月 【HG 1/144 アリュゼウス】 価格：13,200円 【HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)】 価格：7,700円

BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にてプラモデル「HG 1/144 アリュゼウス」と「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」の抽選受付を3月5日12時より実施する。受付期間は3月16日15日まで。当選発表は3月18日を予定し、発送はそれぞれ4月となっている。

本商品は映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場するモビルスーツ「アリュゼウス」と「Ξガンダム」をHGフォーマットでプラモデル化したもの。

「HG 1/144 アリュゼウス」は完全式造形で、MS形態、フライト・フォーム、アリュゼウス 半壊状態、量産型νガンダム（分離状態）の4形態への差し替え、組み換え変形が可能。

「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」は劇中ラストに登場する頭部のガンダムフェイスを選択式で再現でき、新規設定のビーム・ライフル・バレルホルダー、破損状態再現シールド、マニピュレーター再現手首が付属する。

