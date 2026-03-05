元広島監督の緒方孝市氏(57)の妻でタレントの緒方かな子（52）が5日までに自身のインスタグラムを更新し、長女で声優の緒方佑奈（28）との共演オフショットを披露した。

「踊る!さんま御殿!!出演させていただきありがとうございました」と3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に親子で出演したと報告し、共演者らの集合ショットをアップ。

「私の拙い話もさんまさんが面白く料理して下さり、とても楽しい時間を過ごせました。捨てられてしまった家具も報われた気がします 笑」とつづると、自身と佑奈の衣装姿のオフショットも披露した。「皆さんにも楽しんでもらえていたら嬉しいです 佑奈共々、今後ともよろしくお願いします さんまさん、出演者の皆様ありがとうございました」と感謝を記した。

かな子の投稿に、フォロワーからは「かな子さんをテレビで久しぶりに観れて、綺麗でかわいかったです」「かな子さん佑奈さんとっても素敵でした〜」「一番輝いてました 観てて楽しかったです」「さんま御殿!楽しかったです 娘さん可愛いですね」といった反響が寄せられている。