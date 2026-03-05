µÜºê¤¬±ü¸¶¤òÇË¤ê2²óÀï¤Ø¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥óÂè2Æü¤Ï4Æü¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç³Æ¼ïÌÜ¤Î1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½÷»Ò¤Ç»³¸ý°«¤¬¥¿¥¤Áª¼ê¤Ë2¡½0¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤·¡¢·´»Êè½»Ò¡Ê¤È¤â¤ËºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤È¤È¤â¤Ë2²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£µÜºêÍ§²Ö¡ÊACT¡¡SAIKYO¡Ë¤Ï±ü¸¶´õË¾¡ÊÅìµþÅÔ¶¨²ñ¡Ë¤ò2¡½1¤ÇÇË¤ê¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¤ÎÆàÎÉ²¬¸ùÂç¡ÊNTTÅìÆüËÜ¡Ë¤é¤ÏÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï½÷»Ò¤ÎÊ¡ÅçÍ³µª¡Ê´ôÉìBluvic¡Ë¾¾ËÜËãÍ¤¡Ê¤Û¤Í¤´¤ê¡ËÁÈ¡¢´ä±ÊÎë¡¢ÃæÀ¾µ®±ÇÁÈ¡ÊBIPROGY¡Ë¡¢º®¹ç¤ÎÁú¾åÍº°ì¡ÊÆüÎ©¾ðÊóÄÌ¿®¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡ËÊÝ¸¶ºÌ²Æ¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡ËÁÈ¤¬2²óÀï¿Ê½Ð¡£½÷»Ò¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡ÊBIPROGY¡ËÁÈ¤Ê¤É¤ÏÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë