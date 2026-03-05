賞味期限内にもかかわらず廃棄せざるを得ないといった食品ロスの解消を目指し、福岡市地下鉄七隈線の天神南、橋本の両駅に、店頭に並べられないパンを販売するロッカー型の自動販売機が設置された。

（後藤茜）

市がフードロス削減の一環として企画し、コインロッカーを取り扱う「アルファロッカーシステム」（横浜市）が設置、運営を担う。天神南駅では２月２０日、橋本駅では同２１日に稼働を始めた。同社は関東を中心に同様のサービスを展開しており、九州での設置は初となる。

天神南駅では、ベーカリー「ＢＯＵＬ’ＡＮＧＥ天神地下街店」が、その日の在庫に応じて食パンやクロワッサンなどを販売する。ロッカーには１５のスペースがあり、稼働初日には、店員が一つのスペースに約３個ずつ商品を納めていた。

価格は一つのスペースにつき６００〜８００円。販売開始から一定の時間を過ぎると値引きもでき、事前に設定した期限を過ぎると自動で販売停止となる。電子マネーやクレジットカードなどのキャッシュレス決済のみ利用できる。

両駅で年間約３・９トンのフードロスを削減できる見込みという。市ごみ減量推進課は「事業者にとっては売り上げの増加や廃棄コストの削減だけでなく、店舗に足を運んでいただくきっかけにもなる。自販機を通じて食品ロス問題を考えてもらいたい」としている。