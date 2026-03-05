解説者の今成亮太氏（38）が、4日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。現役引退時のエピソードを披露した。

現役時代に日本ハム、阪神でプレーし、引退後は明るいキャラクターを生かし、スポーツコメンテーターとして関西で活躍している今成氏。同番組には、日本ハム時代にチームメートだった中田翔氏とともにゲスト出演した。

現役引退の話題になり、今成氏は「引退っていうと聞こえはいいですけど」と切り出した。中田氏のほうを見ながら「Aクラスの選手は“引退”って言えるけど、僕らは戦力外なんで」とぶっちゃけ。「自分からは言えないんで、新聞の方とかは“引退”って書いてくれる」と説明した。

当時まだ31歳だった今成氏は現役続行を希望していたが、「でもどこからも声が掛からなくて、ダメだなっていう時に、ある1人の先輩だけ、喜んでくれた人がいる、引退を」と打ち明けた。

その名前を「糸井嘉男って言うんですけど」と明かすと、スタジオでは笑いが。「みんな先輩は“まだいける、まだいける”って言ってくれるんですけど、糸井さんだけは“ようやったな〜！お疲れさ〜ん！これから稼ぐでお前”」と告げたという。

後日談として、今成氏は「3日前ぐらいに会ったんですけど」と回想。現在の活躍ぶりに、糸井氏は「やっぱ言った通りやったな」と喜んでいたといい、今成氏は「“やかましいわ”って言いましたけどね」と笑っていた。