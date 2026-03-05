歌手の工藤静香（55）が3日、Instagramを更新。彩り鮮やかで豪華な食卓を公開し、「芸術品でステキすぎ〜！」「家族みんなへの愛が伝わります！」など、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】工藤静香の豪邸と話題の自宅庭や手料理

これまでもInstagramで、「すんごい豪邸」「こっ、公園ですか？！」などのコメントが寄せられた広々とした自宅の庭や、「アクアパッツァ風の煮込み」「カラスミそば」などが並ぶ食卓、さらに「エッグタルト」「イチゴヨーグルトムース」といった手作りデザートも披露し、プライベートの様子を発信してきた工藤。

豪華な食卓に反響

3日の投稿では、「こんなに美しいタイのアラが売っているとラッキーな気持ちになりませんか？笑 ひな祭りはちらし寿司を作りたくなります！ そしておっきなハマグリ！」とつづり、彩り鮮やかなちらし寿司や、ハマグリを使ったお吸い物などが並ぶ豪華な食卓を披露した。

この投稿には「愛情たっぷりのごちそうですね！」「手が込んでる」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）