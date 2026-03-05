◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC (6日、東京ドーム)

2026年WBCが5日、ついに開幕。日本代表・侍ジャパンが所属するプールCの初戦が行われます。

オープニングマッチはオーストラリア対チャイニーズ・タイペイが昼12時プレイボール、同日よる7時に韓国対チェコが行われます。

侍ジャパンの初戦は6日のよる7時、相手は前回プレミア12で唯一日本に勝ったチャイニーズ・タイペイとなっています。

そのほかのプールは全て日本時間7日からスタート。アメリカ・テキサス州で開幕するプールBの優勝候補・アメリカはブラジルと初戦を迎えます。

プールAはプエルトリコで開催され、アメリカ・フロリダ州で開催されるプールDは強豪のベネズエラがオランダと初戦を戦います。

▽各チームの初戦カード

【プールA】

〈7日〉

パナマ-キューバ

コロンビア-プエルトリコ

〈8日〉

カナダ-コロンビア

プエルトリコ-パナマ

【プールB】

〈7日〉

イギリス-メキシコ

ブラジル-アメリカ

〈8日〉

イタリア-ブラジル

アメリカ-イギリス

【プールC】

〈5日〉

オーストラリア-チャイニーズ・タイペイ

韓国-チェコ

〈6日〉

チェコ-オーストラリア

チャイニーズタイペイ-日本

【プールD】〈7日〉ベネズエラ-オランダドミニカ共和国-ニカラグア〈8日〉オランダ-ニカラグアベネズエラ-イスラエル