WBCが開幕 侍ジャパンは6日登場 オープニングマッチは豪州対チャイニーズ・タイペイ
◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC (6日、東京ドーム)
2026年WBCが5日、ついに開幕。日本代表・侍ジャパンが所属するプールCの初戦が行われます。
オープニングマッチはオーストラリア対チャイニーズ・タイペイが昼12時プレイボール、同日よる7時に韓国対チェコが行われます。
侍ジャパンの初戦は6日のよる7時、相手は前回プレミア12で唯一日本に勝ったチャイニーズ・タイペイとなっています。
そのほかのプールは全て日本時間7日からスタート。アメリカ・テキサス州で開幕するプールBの優勝候補・アメリカはブラジルと初戦を迎えます。
プールAはプエルトリコで開催され、アメリカ・フロリダ州で開催されるプールDは強豪のベネズエラがオランダと初戦を戦います。
▽各チームの初戦カード
【プールA】
〈7日〉
パナマ-キューバ
コロンビア-プエルトリコ
〈8日〉
カナダ-コロンビア
プエルトリコ-パナマ
【プールB】
〈7日〉
イギリス-メキシコ
ブラジル-アメリカ
〈8日〉
イタリア-ブラジル
アメリカ-イギリス
【プールC】
〈5日〉
オーストラリア-チャイニーズ・タイペイ
韓国-チェコ
〈6日〉
チェコ-オーストラリア
チャイニーズタイペイ-日本
〈7日〉
ベネズエラ-オランダ
ドミニカ共和国-ニカラグア
〈8日〉
オランダ-ニカラグア
ベネズエラ-イスラエル