「カップルにしか見えん」益若つばさ、高身長息子とのプライベートショット公開「まじで国宝級の可愛さ…」
モデルの益若つばささんは自身のInstagramを更新。大阪でのプライベートショットを公開しました。
【写真】親子の大阪グルメ満喫ショット
また7枚目の写真では、息子が益若さんの身長を超えるほど成長した姿も公開。顔はスタンプで隠されていますが、イケメンぶりが伝わってくるようです。
コメントでは、「まじで国宝級の可愛さ…」「沢山の笑顔ありがとうございます」「可愛すぎるー」「りおんくん大きくなっててびっくり」「彼女感」「バレない？すごい」「カップルにしか見えん」「仲良し親子ですね」「ママにみえないよー！」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】親子の大阪グルメ満喫ショット
「仲良し親子ですね」投稿の舞台はアメリカ村の三角公園。益若さんはおしゃれなコーディネートで写真に登場。息子と2人並んで座り笑顔を見せる姿など16枚の写真を披露しています。「公園でたこ焼き食べました」と大阪らしいグルメも満喫した様子です。
また7枚目の写真では、息子が益若さんの身長を超えるほど成長した姿も公開。顔はスタンプで隠されていますが、イケメンぶりが伝わってくるようです。
「息子も一緒に誕生日お祝いしてくれたよ！」2025年10月19日の投稿では、「奇跡的に帰省してた息子も一緒に誕生日お祝いしてくれたよ！」と自身の誕生日を祝う息子とのツーショットを公開していた益若さん。「さりげなくママの誕生日のTシャツ着てくれてるの優しいし可愛すぎるだろ！！！笑」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)