クーペからワゴンへという大胆な転換と斬新なデザインに反響集まる

スポーツカーと聞くと、低い車高に2ドアクーペという姿を思い浮かべる人が多いかもしれません。

しかし、自動車メーカーはときに、そうした固定観念をあえて崩すような提案を行います。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ斬新「ハチロク“ワゴン”」の姿です！ 画像を見る（26枚）

トヨタが送り出した「86」シリーズにも、その精神を受け継ぎながら大胆な方向転換を図った一台が存在しました。

それが、2012年に発表されたサイオンX86Dコンセプトです。現在販売されているトヨタ 「GR86」は、かつての86の思想を継承し、軽量ボディと後輪駆動レイアウトによる素直な操縦性で高い評価を得ています。

ドライバーの操作に忠実に応えるハンドリングや、比較的手の届きやすい価格帯によって、スポーツカーの魅力をより身近なものにしてきました。そうした“運転の楽しさ”を核とする思想は、初代モデルから一貫しています。

その流れの中で誕生したのが、北米市場向けブランドであるサイオンの名を冠したサイオンX86Dコンセプトです。

サイオンは2003年に設立され、従来の販売スタイルにとらわれないプロモーションや、若年層の感性に寄り添う商品展開で存在感を示してきました。

2016年8月にトヨタブランドへ統合されるまでに100万台以上を販売し、そのうち70％が新規顧客だったという実績は、ブランドの戦略が一定の成功を収めていたことを物語っています。X86Dコンセプトは、そうした挑戦的な姿勢を体現するモデルでした。

ベースとなったのは、サイオンが北米で販売していた「FR-S」です。これは日本でいう初代86にあたり、低重心パッケージと前後バランスに優れた車体構成を特徴としていました。

運転そのものを楽しむための設計思想が徹底されていた点が、多くのファンを惹きつけていた理由です。

サイオンX86Dコンセプトは、その基本骨格を活かしながらも、ボディ形状を大きく変更しました。

最大の特徴は、従来のクーペスタイルから5ドアのワゴンスタイルへと発展させたことです。

一般的にスポーツカーは2ドアクーペが主流ですが、このモデルではあえて実用性を意識したパッケージングが採用されました。

荷室容量を確保し、日常の買い物やアウトドア用途にも対応できる構成とすることで、走りと使い勝手の両立を提案していたのです。

外観は、低いボンネットラインを維持しつつ、全体に抑揚のあるフォルムが与えられています。

前後フェンダーは力強く張り出し、安定感のあるスタンスを強調しています。また、フロントとリアには蝶ネクタイを思わせる黒いグラフィックが大胆に配置され、若々しく個性的な印象を放っていました。

インテリアの詳細は多くが明かされていませんが、ドライバー中心のレイアウトを基本としながら、ワゴン化による利便性向上が図られていたとされています。

スポーツ走行を楽しむだけでなく、日常生活の中で自然に使えるクルマを目指していたことがうかがえます。

週末のドライブや長距離移動だけでなく、趣味の道具を積み込んで出かけるといったライフスタイルまで視野に入れていたのでしょう。

もっとも、サイオンX86Dコンセプトは市販化には至りませんでした。しかし、2012年当時、スポーツカー市場が縮小傾向にあった状況を踏まえると、この提案は非常に意欲的だったといえます。

効率や実用性が重視される時代に、あえてスポーツカーをワゴンへと進化させる発想は、既存の枠組みにとらわれない柔軟な思考の表れでした。

量産モデルではないからこそ可能だった大胆な挑戦は、86という名前が持つ可能性を別の角度から照らし出したのです。

ネット上でも、このコンセプトカーについてさまざまな意見が見られます。「ワゴンの86なんて面白すぎる」「意外とカッコイイ」「市販されていたら絶対に買っていたと思う」といった期待の声がある一方で、「クーペだからこそ86らしいのでは」「ワゴンってもはや86じゃない」「実用性を求めるなら別の車種でいい」と賛否は分かれつつも、多くの人の記憶に残る存在であることは間違いありません。

※ ※ ※

市販化こそ実現しなかったものの、サイオンX86Dコンセプトはスポーツカーの可能性を拡張する一つの試みでした。

86の系譜に連なる異色の提案として、今なお語り継がれる理由はそこにあるのかもしれません。