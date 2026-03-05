海に浸かる姿も　伊藤健太郎写真集『JUNCTION』通常版＆限定表紙版カバー発表

伊藤健太郎の写真集『JUNCTION』（東京ニュース通信社／2026年3月10日発売）の通常版＆限定表紙版のカバーが発表された。

【写真】『JUNCTION』通常版＆限定表紙版カバー

オフィシャルファンクラブ「The swells」を開設したほか、今夏放送・配信の「連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―」で主演を務める伊藤健太郎。

このたび発売される写真集『JUNCTION』通常版のカバーには、沖縄の柔らかな日差しが差し込む中で撮影された、伊藤の眼差しが特徴的なカットを採用。本カットの撮影中も、その場の空気を感じ取りながら自然に生まれた表情が印象的だったという1枚。表紙選定にあたっては、伊藤本人が「このカット」と選んだ写真がそのまま採用された。

限定表紙版のカバーには、肩まで海に浸かり、カメラを見つめるカットが採用された。当初は全身を海に入れる予定ではなかったが、沖縄の広い海と降り注ぐ日差しに包まれる中で、伊藤の自然体の魅力が次第に引き出されていったという。平泳ぎや水面に浮かぶ様子など、リラックスした姿が本企画の世界観と重なり、その場の雰囲気も後押しとなって、本カットが表紙として選ばれたという背景がある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）