米国代表がロッキーズ相手に大勝、ジャッジが先制弾

“最強軍団”が圧倒的な力を示した。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む米国代表が4日（日本時間5日）、ロッキーズと強化試合を行い、14点を奪い大勝した。強化試合は2試合続けて2桁得点。連勝で締めた米国代表に、米メディアからも称賛の声が寄せられた。

この日、米国代表はメジャーのスター選手たちが躍動。主将を務めるアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が飛距離453フィート（約138メートル）の特大先制弾を放つなど、5本塁打を含む14安打の猛攻でロッキーズ投手陣を攻略した。

投げては先発のライアン・ヤーブロー投手（ヤンキース）が3回1失点の好投。前日に先発したポール・スキーンズ投手（パイレーツ）とともに順調な仕上がりを見せた。米スポーツ局「ESPN」のジェシー・ロジャース記者は、自身のX（旧ツイッター）で「米代表は今日5HR。エキシビ2試合で27得点（ここまで）」と投稿し、米国代表の順調な仕上がりに期待を高めていた。

10点差がついた試合結果には「米代表がロッキーズと対戦するの不公平に思える」など、両チームの力の差を嘆く記者も。米ファンからの反応も数多く「でもジャイアンツよりは良かった」「いいかい、大切なのはベストを尽くしたこと」「一瞬競ったよ」「勝負していい相手が文字通り誰もいない」などのコメントがSNSに寄せられていた。

強化試合を終えた米国代表は6日（同7日）、1次ラウンドB組のブラジル戦でWBC初戦を迎える。前回大会では野球日本代表「侍ジャパン」に敗れ準優勝に終わっており、今大会は2017年以来の世界一奪還を目指す。（Full-Count編集部）