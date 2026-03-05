「鳩サブレー」グッズが1日限定オンライン販売実施！ もこもこポーチや不思議なグラスを展開
「鳩サブレー」でおなじみの豊島屋は、3月6日（金）8時10分〜3月7日（土）8時10分の期間、鎌倉本店限定のポーチや数量限定の不思議なグラスを、公式オンラインストアで販売する。
【写真】冷たい飲み物を入れると色が変わる！ 不思議なグラスも
■1日限定の貴重な機会
今回、3月6日（金）を“鳩サブローの日”として特設販売ページより1日限定展開されるのは、「鳩ぽっぽーち」と「不思議グラス つめたくしてね」の2種類。
「鳩ぽっぽーち」は、ぬいぐるみ生地を用いた、もこもことした手触りと愛らしい姿が特長のポーチ。両手で包み込めるサイズ感とふっくらフォルム、幅広いシーンで使用できる人気グッズで、鎌倉本店でしか購入できない本品が1日限定でオンラインストアからゲットできるチャンスとなっている。
また、たくさんの鳩サブレーたちがぎゅっと集まった柄のグラスに、冷たい飲み物を注ぐと真っ白な鳩たちが色づく「不思議グラス つめたくしてね」も登場。店舗での販売は行わないほか、数量限定＆先着順のため在庫がなくなり次第販売終了となる。
