キングコング西野亮廣が5日、Xを更新。自身の妻と名乗る一般ユーザーに対し、不快感を示した。

「本来、このような形で特定の投稿を引用することは望んでおりません。しかしながら、現状をご理解いただくため、あえて共有いたします」と前置きした上で「こちらのアカウントでは、『西野亮廣の嫁』を名乗る発信や、妄想の投稿、さらには弊社の女性社員に対する攻撃的な書き込みが継続的に行われています」と書き出した。

「これまで当該アカウントについては、確認できているだけでも約100回にわたりブロック対応を行ってまいりました。しかし、その都度新たなアカウントが作成されるため、通常のブロック機能だけでは実質的な抑止が難しい状況です。なお、この方が『アンチ』ではなく（投稿も『嫌がらせ』を目的としたものではなく）、むしろ過度に思い入れを持ってくださっている方であることは理解しております」とした上で「ただ、その思いの強さが、結果として事実無根の情報発信や、特定の社員への攻撃という形で表れてしまっている」と指摘。

「過去には、同様のケースがエスカレートし、自宅付近や関係者以外は立ち入ることができない場所にまで来られてしまった事案が複数回ありました」と事例をつづり「その際は警察に相談し、対応していただいております。実は現在も一件、継続して相談している案件がございます。ちなみに、知らないところで『婚姻届』を出されたこともあります（涙）」と明かした。

最後に「SNS上の発言は、直ちに法令違反に該当しない限り対応が難しい側面があることは理解しております。本件につきまして、当該アカウントへの攻撃的な行為はお控えいただけますと幸いです。ただ、『もう随分長い間、対応に困っている』という話です。どうすればいいと思いますか？」と投げかけた。