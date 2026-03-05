レンチンホワイトソースで！混ぜるだけで絶品『温玉カレードリア』が平日の救世主
忙しい平日でもパパッと作れる、まぜるだけドリア。ホワイトソースはレンチン2回で完成。カレー風味のご飯にたっぷりかけて焼けば、満足感ばっちりのごちそうに。
チーズと卵のとろ〜り具合もたまらない。むずかしい工程は一切なく、手間がかかるイメージを覆す一皿です♪
『カレードリア 温泉卵のせ』のレシピ
材料（2人分）
〈ホワイトソース〉
小麦粉……大さじ1と1/2
水……大さじ2
牛乳……1カップ
塩……小さじ1/3
ミックスベジタブル（冷凍）……60g
〈ご飯 〉
温かいご飯……300g（茶碗約2杯分）
ロースハム……2枚
バター……10g
カレー粉……小さじ1
しょうゆ……小さじ2
ピザ用チーズ……50g
温泉卵……2個
作り方
（1）下ごしらえをする
ミックスベジタブルは耐熱の器に入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で1分30秒加熱する。ハムは1cm四方に切る。
（2）ホワイトソースを作る
口径20cmの耐熱のボールにホワイトソースの小麦粉、水を入れ、泡立て器でだまがなくなるまで混ぜる。残りの材料を加え、泡立て器でよく混ぜる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジで2分加熱する。取り出し、泡立て器で底から返すようによく混ぜ、ラップをかけずに1分30秒〜2分加熱する。取り出し、泡立て器でなめらかになるまで混ぜる。
（3）ご飯と合わせて仕上げる
ご飯の材料は混ぜ、耐熱の器に広げ入れる。
（2）のホワイトソースをかけ、チーズを散らす。オーブントースターでこんがりと焼き色がつくまで8〜10分焼く。取り出し、温泉卵をのせる。
POINT
ホワイトソースはレンチン2回。泡立て器で混ぜてなめらかに。 ご飯の材料は混ぜて加熱いらずでOK。
ひと口ほお張れば、もう止まらないおいしさ。できたてを、あつあつのうちにどうぞ！