【記憶定着】パソコン派は損をしている？ 運動性記憶で学習効率を最大化する方法【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】
手書きで仕事や勉強をすると目にも脳にもいい
「書く」という行為は、実は目にも脳にもよいことばかり。書くことによる指先の運動や刺激が神経伝達物質である「ドーパミン」の放出を促し、集中力ややる気がアップします。例えば、気が進まない仕事でも書類を書き始めてみたら、思いがけずスムーズに進んだという経験はあるのではないでしょうか。これは「作業興奮」と呼ばれ、動作によって心拍数が上がると交感神経が活性化し、ポジティブな気持ちになるのです。また書くときに目で文字を追う動きは、目の運動にもなります。
対して、パソコンでの書類づくりは、指先でカチカチしているだけで運動刺激が弱く、目も画面に固定されたまま。資料を見ながら考えるインプット作業が中心になり、眼精疲労だけが進行します。これが続くと、大人になってから近視が進む「成人進行近視」になる可能性が高まってしまいます。
また、勉強でもペンとノートが有効です。書くときに筋肉や腱が動くと、情報が運動機能を司る「小脳」を経て「海馬」に一時保存され、「大脳」に記憶として蓄積されます。これを「運動性記憶」といいますが、多くの神経細胞が働くおかげで記憶が定着しやすいという特徴があります。
一方、パソコンやスマホの画面を見るだけの暗記は「意味記憶」といわれ、覚えにくく忘れやすいのが特徴。大量の情報がインプットできるものの、ほとんど記憶に残らず、目にも脳にもよくないのです。
書くことは記憶定着にもつながる
書く【視力】
目をキョロキョロと動かすことで疲れにくく、電子機器によるブルーライトの影響もない【脳】
ドーパミンが出て集中力ややる気がアップ【記憶】「運動性記憶が多い」
多くの神経細胞が働くので記憶として定着しやすい
パソコン作業【視力】
ジーッと目が画面に固定されたままで、眼精疲労だけが進む【脳】
キーボードタッチだけでは刺激が弱いため、集中力ややる気は高まりにくい【記憶】「意味記憶が多い」
覚えにくく忘れやすい
過度な近業が続くと、成人進行近視に
近視は、一般的に20代前半で進行がとまるといわれてきましたが、最近では成人後も近視の状態が進行し、悪化することがわかっています。
【出典】『１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法』著：平賀広貴