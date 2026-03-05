子ども時代に運動量が激減している体力低下世代とは

体力低下世代と筋トレ

あなたは「体力低下世代」ではありませんか?

文部科学省の体力・運動能力調査によると、1985年をピークに、小中学生の体力はその後約20年以上にわたって低下の一途をたどっていることが示されています。

そのため、1985年当時10歳だった1975年生まれから1995年生まれまでの周辺の年齢の人は、年齢が下がるほど体力が低くなる「体力低下世代」と言われています。この原因にはさまざまな意見がありますが、1980年代半ばに家庭用ゲーム機が急速に普及したことにより、子どもたちの遊びが「外遊び」中心から「室内遊び」中心に変わり、運動量の激減をもたらしたという説が有力となっています。

一方、筋肉量は年齢とともに減少していくことが知られています。太ももの筋肉は30代を100%とすると、70代には50%近くにまで減少するのが一般的です。そして、最も減少が顕著なのが40代です。30代から40代の10年間で20%程度の大幅な減少が認められるのです。

40代以降に筋肉量を失ってから筋トレを始めるのか、それとも30代の筋肉量が残っているうちに筋トレを始めるのかでは、後者のほうが有利になるのは明らかです。

