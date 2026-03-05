©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストに空気階段を迎え、革新的なフルーツグルメが続々登場する「ビスケットブラザーズのネオフルーツ道」と、お笑い界の“お金のスペシャリスト”に資産運用のノウハウを学ぶ「真剣！大人塾」をテーマにお届けする。

「真剣！大人塾」は、真剣にがんばっている芸人の生活を少しでも豊かにすべく、役立つヒントを授ける企画。今回は、ファイナンシャル・プランナー1級の資格を持つサバンナ・八木先生に、お金にまつわる悩みを持つ2人の芸人が真剣相談！ リポーターの浅越ゴエとともに、ここ数年で一気に注目度が増している「資産運用」のノウハウを教えてもらう。

最初の相談者は、藤崎マーケット・田崎。当番組のマイホーム購入企画で理想のお家を探し続けること3年、未だに購入に踏み切れない田崎に八木がオススメする、今だから買うべき物件とは？

続いて相談を持ちかけるのは、芸歴10年の若手芸人で、2歳の娘のパパでもあるタチマチ・胡内。子どもの教育資金や老後の蓄えに「不安しかない」という胡内に、八木流のオススメ節約術や、目からウロコのお金の増やし方を伝授する！

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。（3月5日はよる11時23分～）