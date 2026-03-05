¥³¥á²Á³Ê¡¢Àè°Â´Ñ¤¬Í¥Àª¡¡5¥«·îÏ¢Â³¤ÇÀáÌÜ²¼²ó¤ë
¡¡ÊÆ¹ò°ÂÄê¶¡µë³ÎÊÝ»Ù±çµ¡¹½¤Ï5Æü¡¢¸þ¤³¤¦3¥«·î¤Î¥³¥á²Á³Ê¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë2·î¤Î»Ø¿ô¤¬Á°·î¤ÈÆ±¤¸26¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥³¥áÍ¾¤ê¤òÇØ·Ê¤ËÀáÌÜ¤Î50¤ò5¥«·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤ê¡¢°ú¤Â³¤Àè°Â´Ñ¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ø¿ô¤ÏºòÇ¯8·î¤Ë69¤òÉÕ¤±¤¿¸å¡¢Äã²¼·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ä²·Çä¶È¼Ô¡¢¾®Çä¶È¼Ô¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ»Ø¿ô¤ò»»Äê¡£²Á³Ê¤¬¡Ö°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤ä¡Ö¤ä¤ä°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤Î²óÅú¤¬Â¿¤¤¤È50¤ò²¼²ó¤ë¡£2025Ç¯»ºÊÆ¤Ï¼ý³ÏÎÌ¤¬¼ûÍ×ÎÌ¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼è°ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¥³¥á¼ûµë¤Î´ËÏÂ¤«¤é°ú¤Â³¤²Á³Ê²¼Íî¤ò¸«¹þ¤à¡£