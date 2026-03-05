眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）の4日に放送された第108回の平均世帯視聴率が14・8％（関東地区）だったこと5日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第52回の16・5％。平均個人視聴率は8・1％だった。

朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。

あらすじは、ラン（蓮佛美沙子）の家の帰り道に、動けなくなってしまったトキ（眄个△り）。通りかかった丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）に連れられ病院で診察を受ける。大きな病かと不安なトキだったが、診察の結果、新たな命を授かったことを知る。家に帰ったトキの報告に、フミ（池脇千鶴）と司之介（岡部たかし）は歓喜する。しかし、トキはヘブン（トミー・バストウ）に告げるのは待ってほしいと家族に伝える。ヘブンにフィリピン行きの話があるからだった。トキはヘブンとずっと一緒にいたいが、引き止めることはできないと言う。