¡Ú¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¡Û¹ñÅ´·¿115·ÏS1Ž¥S9ÊÔÀ®¤Ï²þÀµÁ°Æü¤Þ¤ÇÄê´ü±¿¹Ô¡ªSR1·Ï8³äÅêÆþ¤ä·Ú°æÂô±Ø¤ÎÀÜÂ³²þÁ±¤Ê¤É3/14¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ÎÁ´ËÆ¤ò²òÀâ
¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÀ¤Âå¸òÂå¤ÎÇÈ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¤Ï½Õ¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤¿¹ñÅ´·¿Ì¾¼Ö¡Ö115·Ï¡×¤ÎS1ÊÔÀ®¡Ê¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¿§¡Ë¡¦S9ÊÔÀ®¡Ê²£¿Ü²ì¿§¡Ë¤Ï¡¢2·îËö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤â²þÀµÁ°Æü¤Þ¤ÇÄê´üÎó¼Ö¤È¤·¤ÆÄ¹Ìî¤ÎÅ´Ï©¤ò²÷ÁöÃæ¡£¤³¤Î²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¼ÖÎ¾¡ÖSR1·Ï¡×¤ÎÈæÎ¨¤¬Á´Îó¼Ö¤ÎÌó80%¤ËÃ£¤¹¤ë¤Û¤«¡¢·Ú°æÂô±Ø¤Ç¤Î¿·´´ÀþÀÜÂ³¤¬7Ê¬¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£°úÂà´Ö¶á¤Ê115·Ï¤ÎºÇ¿·¾õ¶·¤È¡¢¿·¤·¤¤¥À¥¤¥ä¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
115·ÏS1¡¦S9ÊÔÀ®¡ÖËÜÅö¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ï¥À¥¤¥ä²þÀµ3/14¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¡ª
2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦S1¡õS9°úÂàµÇ°¹æ¡×¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢S1ÊÔÀ®¤ÈS9ÊÔÀ®¤ÎËÜÅö¤ÎÊÌ¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¡£
Î¾ÊÔÀ®¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤â¼¡¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Þ¤ÇÄê´üÎó¼Ö¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµÁ°Æü¤Þ¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÂ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿ÊÔÀ®»¥¤äµÇ°Æþ¾ì·ô¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2·î28Æü°Ê¹ß¡¢¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ëÂ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê±Ø¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£Çã¤¤Æ¨¤·¤¿Êý¤â¡¢º£¸å¤Î½ÐÅ¹¾ðÊó¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú3/14¥À¥¤¥ä²þÀµ¡ÛÁ´Îó¼Ö¤ÎÌó80%¤¬¿··¿¡ÖSR1·Ï¡×¤Ø
2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë½Õ¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÀ¤Âå¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¿··¿¼ÖÎ¾¡ÖSR1·Ï¡×¤¬2ÊÔÀ®¡Ê·×4Î¾¡ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢µì·¿¼ÖÎ¾¤«¤é¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¤ÎÁ´Îó¼Ö¤ÎÌó80%¤¬¡¢²÷Å¬¤«¤Ä´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿··¿¼ÖÎ¾¤Ç±¿Å¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿115·Ï¤Î¥â¡¼¥¿¡¼²»¤òÄ°¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë±èÀþ½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¡¦ÅÚµÙÆü¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¿·´´ÀþÀÜÂ³²þÁ±
¼ÖÎ¾¤ÎÃÖ¤´¹¤¨°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤Ê¥À¥¤¥äÊÑ¹¹¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Í¼Êý¤ÎÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¡¢¸ÍÁÒ 17:54È¯¢ÍÄ¹Ìî 18:20Ãå¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¡ÊÊ¿Æü¤Î¤ß¡Ë¤¬ÁýÈ¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾åÅÄ 16:32È¯¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤ÏÄ¹Ìî¹Ô¤¡Ê17:17Ãå¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¾åÅÄ¡Á¸ÍÁÒ´Ö¤Ç±¿Å¾¶è´Ö¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÚµÙÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤âÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÚµÙÆü¤Ï±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÉô¤ÎÎó¼Ö¤¬ËèÆü±¿Å¾¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ°ìÉôÎó¼Ö¤¬2Î¾¤«¤é4Î¾¤ØÁý·ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·´´Àþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë±óÊý¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Î¤¬¡¢·Ú°æÂô±Ø¤Ç¤ÎÀÜÂ³²þÁ±¤Ç¤¹¡£¸½¹Ô¥À¥¤¥ä¤Ç¤Ï¡¢¾®½ô 16:20È¯¢Í·Ú°æÂô 16:45Ãå¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤«¤éËÌÎ¦¿·´´Àþ¡Ö¤¢¤µ¤Þ626¹æ¡×¡ÊÅìµþ 18:12Ãå¡Ë¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨»þ´Ö¤¬11Ê¬¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²þÀµ¸å¤Ï¾®½ô 16:24È¯¢Í·Ú°æÂô 16:49Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢¾è¤ê´¹¤¨»þ´Ö¤¬7Ê¬¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÀÜÂ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿Ì¾¼Ö¡¢ºÇ¸å¤Î²ÖÆ»
115·Ï¤Ï¹ñÅ´»þÂå¤«¤éÈ¾À¤µª¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤ÎÅ´Ï©¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ì¾¼Ö¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎó¼Ö¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°úÂàÄ¾Á°¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡ÖÄê´üÎó¼Ö¡×¤È¤·¤ÆÆü¾ï¤Î±¿ÍÑ¤òÁ´¤¦¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤È¼ÖÎ¾¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿··¿SR1·Ï¤¬¤â¤¿¤é¤¹²÷Å¬¤ÊÌ¤Íè¤ò´¿·Þ¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä¹Ìî¤ÎÉ÷·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À115·Ï¡ÊS1ÊÔÀ®¡¦S9ÊÔÀ®¡Ë¤ÎºÇ¸å¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¡¢¤¼¤ÒÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ï¡¢115·Ï¤È¤ÎÊÌ¤ì¤È¤¤¤¦¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢SR1·Ï¤¬Á´Îó¼Ö¤Î8³ä¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢±èÀþ½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿··¿¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤ë²÷Å¬¤ÊÄÌ¶Ð´Ä¶¤ä¡¢¿·´´Àþ¤È¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÀÜÂ³ ¤Ï¡¢Ä¹Ìî¡¦¾åÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²þÀµ¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£115·ÏS1¡¦S9ÊÔÀ®¤ÎºÇ¸å¤Î¥â¡¼¥¿¡¼²»¤òÄ°¤¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¤ÎÍøÊØÀ¤ò³Î¤«¤á¤Ë¡¢¤¼¤ÒÄ¹Ìî¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
