５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円５６銭前後と前日の午後５時時点に比べ９０銭弱のドル安・円高で推移している。



４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円０６銭前後と前日に比べ７０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。イランの情報機関が停戦を求めて米中央情報局（ＣＩＡ）に接触していたと一部で報じられ、有事のドル買いが一服したことから１５６円８８銭まで下押す場面があった。



ドルへの逃避需要が後退するなか、この日の東京市場のドル円相場も軟調な展開。片山さつき財務相が４日に「為替に関する日米財務相の声明には介入も選択肢に含まれる」と述べたことが円の買い戻しにつながっている面もあるようだ。日経平均株価が急反発しているもののリスク選好的なドル買い・円売りは増えておらず、午前９時５０分ごろには１５６円５０銭台に軟化した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８２円３３銭前後と同５５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



