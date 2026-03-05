「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午前１０時現在で、デリバリーコンサルティング<9240.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



５日の東京市場で、デリバリコンは４営業日ぶりに反発。全体相場の地合いが改善したことや、１３日に発表を予定している２６年７月期第２四半期累計（２５年８月～２６年１月）連結決算への期待感があるようだ。



なお、昨年１２月１２日に公表した第１四半期決算は、売上高が前年同期比１３．９％増の７億９００万円、営業損益が５６００万円の黒字（前年同期は１８００万円の赤字）で着地。資本・業務提携した日鉄ソリューションズ<2327.T>をはじめとしたパートナーとの協業拡大などによって受注を伸ばした。



出所：MINKABU PRESS