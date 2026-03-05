前半で交代の三笘薫は軽傷か…ブライトン指揮官「大きな怪我ではないと考えている」
ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が日本代表MF三笘薫の怪我について、深刻ではないとの見通しを示した。地元紙『ザ・アーガス』が報じている。
三笘は4日に行われたプレミアリーグ第29節アーセナル戦(●0-1)でスタメン出場。序盤のシュートシーンでブロックに入ったDFガブリエル・マガリャンイスと接触して左足首を捻り、痛みを抱えながらプレーを続けたものの、ハーフタイムで交代していた。
ヒュルツェラー監督は試合後、「彼は試合を続けることができず、我々にとって残念だった。前半は良いパフォーマンスを見せていたからね」と言及。「今は検査結果を待つしかない。その後でもっと詳しいことが分かるだろう。しかし、大きな怪我ではないと考えている」と語った。
三笘は今季ここまで公式戦21試合に出場し、2ゴール1アシストを記録。シーズン前半戦も足首の負傷で離脱する時期があった。
