大宮が新CEO就任を発表「進化を加速させてくれます」
RB大宮アルディージャは4日、マーク・オーブリー氏をチーフ・エグゼクティブ・オフィサー(CEO)に任命したことを発表した。必要な手続きが完了次第、正式に就任する予定となる。
クラブは公式サイトで「マーク氏は、ゲーミング、エンターテインメント、サッカーなどの様々な分野の世界的な企業においてリーダーシップを発揮してきた実績を持ち、グローバルスポーツにおける知見やビジネスリーダーとしての卓越した経験を兼ね備えています」と紹介。「日本を含むアジア太平洋地域全体でのオペレーション拡大に関する高い専門性を持ち合わせたマーク氏は、日本サッカー界およびレッドブルサッカーのネットワークにおけるRB大宮アルディージャの進化を加速させてくれます」と期待を寄せている。
本人は就任に際して「この役職に就くことを大変光栄に思うとともに、RB大宮アルディージャにすでに築かれている強固な基盤の上でさらなる発展を積み上げていけることを楽しみにしています。私たちの目標は明確です。高いパフォーマンスを引き出す企業文化を育み、大宮、埼玉、そして日本全国のサポーターやパートナーの皆さまとの結びつきを一層深めること、そしてクラブをレッドブルサッカーのネットワークと強く結びつけ、ピッチ内外での長期的な成功を実現することです」とコメントした。
