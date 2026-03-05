大谷翔平を「日本のリーダー」と呼んだ韓国メディア…同僚キム・ヘソンへの“尊重”に「特別な言及」

侍ジャパンの“リーダー”となった大谷翔平が、WBC2連覇に向けた意気込みを力強く語った。併せて、ロサンゼルス・ドジャースの同僚である韓国代表キム・ヘソンとの善戦も誓った。

【写真】大谷も目撃!? 韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式

2023年WBCでは二刀流として日本を世界一に導いた大谷は、今大会では打者に専念する。WBCに参加するためには負傷に備えた保険に加入しなければならないが、“投手・大谷”の保険加入は困難だった。ドジャース側も大谷が投手としてWBCに出場することに難色を示したため、今大会は打者に集中する。

大阪で行われた阪神タイガース、オリックス・バファローズとの強化試合2連戦は5打数無安打と沈黙した。ただ大谷は「打席数はやや少ないが、感覚的には悪くない状態」とし、「時差の問題もなくここまで順調に来たため、現段階では100％に近いと思う。コンディションを整えて、準備が整った状態で初戦を迎えたい」と明かした。

日本は6日の台湾戦から1次ラウンドがスタートする。台湾は2024年のWBSCプレミア12で日本の国際大会27連勝を阻止し、優勝を飾った。台湾との初戦が、2連覇へ向けた最初の山場となる。

大谷は「自分たちのチームも素晴らしいが、前回大会でもスムーズに勝てた試合はかなり少なかった。先制点を許したり、点差が開いたりする状況も当然考えなければならない」とし、「どのような状況でも攻守で落ち着いてプレーできれば、良い試合ができるだろう」と誓った。

大谷翔平（写真提供＝OSEN）

また、ドジャースの同僚キム・ヘソンとの対面についても特別に言及した。「キム・ヘソンはチームメイトで、人柄も本当に素晴らしい。いつも楽しく過ごしている」という大谷は、「対決することになれば、お互いにとって良い機会になるだろう」とキム・ヘソンへのリスペクトを示した。

キム・ヘソンも大谷との対面について「面白そうだ」と興味深く受け止めた。ただ、日本と韓国は宿命のライバル関係であり、2023年大会では韓国が4-13とコールドゲームに近い屈辱を味わった。キム・ヘソンとしては悲壮な覚悟にならざるを得ない。「（日韓戦は）重要な試合なので、ただ面白いだけではないと思う。悲壮な覚悟で一生懸命頑張る」とキム・ヘソンは強調した。

大谷は、初戦の台湾戦を迎えるにあたって相手をリスペクトし、最善を尽くすと強調した。大谷は「アジアの野球全体がこのように成長することを心から願っている。また喜ばしいことだと思う」としながらも、「まずは日本代表として勝利することに全力を尽くそうと思う。お互いがすべての力を注ぎ込んで、良い試合ができれば嬉しい」と力を込めた。

（記事提供＝OSEN）