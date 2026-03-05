ミーマイナー、4人体制でメジャーデビューが決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

新世代ロックバンド、ミーマイナーが、3月4日にSpotify O-WESTで開催された2ndワンマンライブにて、5月13日にソニー・ミュージックレーベルズ gr8!recordsよりメジャーデビューすることを発表した。

■新曲「部屋とガラクタと私」はTVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』ED

ミーマイナーは2024年9月19日に美咲（Vo＆Gu）とさすけ（Ba）を中心に結成。インディーズ時代には、わずか1年で3枚のEPをリリース、精力的なライブ活動で注目を集めてきた。この日のライブもチケット即日完売の満員公演となり、メジャーデビューの発表に会場からは大きな拍手が送られた。

さらに、これまでサポートメンバーとしてバンドを支えてきた、わたさん（Gu）、葵（Dr）の2名が正式メンバーとして加入。ミーマイナーは4人体制でメジャーデビューを迎える。

メジャーデビュー作品の表題曲となる「部屋とガラクタと私」は、4月6日よりTOKYO MX、BS朝日 他にて放送のTVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。

公開中のアニメPVではすでに同曲の一部が発表されており、この日のライブで同曲を初披露。大きな盛り上がりを見せていた。

また、結成2周年を記念した3rdワンマンライブが9月17日にSpotify O-EASTで開催されることも発表。4人体制となったあらたなアーティスト写真も公開され、メジャーデビューを機にさらなる飛躍が期待される。

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

EP『部屋とガラクタと私』

■ライブ情報

『ミーマイナー 3rd ONEMAN LIVE「0 to 1300」』

09/17（木） 東京・Spotify O-EAST

■関連リンク

『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』番組サイト

https://ponsuka.com/

ミーマイナー OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/MEminor/