日本ハムなどで活躍した元プロ野球選手の中田翔氏が４日にＡＢＣテレビで放送された「これ余談なんですけど…」に出演し、大谷翔平について語った。

ＭＣのかまいたちから大谷について聞かれ、中田氏は「投げる方はすごかったです。入ってきてすぐ。打つ方は…ルーキーにしては…まあ、飛ばすねくらいの感覚でした。今みたいなバッターになるとは思ってなかったです」と入団当初の印象を述べた。続けて中田氏は「大谷選手のすごいところというのは努力ですね。常に野球と向き合って試合が終わってからもトレーニングジムで。常にそういう姿勢を見てきた。なかなかあの努力はできないというか」と真剣な表情で語った。

さらに中田氏は「小さいころはプロに入りたいと目標に頑張る。翔平の場合はそこが普通の人と違ったと思う。プロに入って、もちろん僕らも努力しましたけど翔平はさらに上を目指していたんじゃないかと。今思えばですけど」と大谷の姿勢が格段に違ったことを話した。「今の活躍をそんなに驚かない。あんなにやってたんだから、報われて良かったねっていう感情が近い」と身近で見ていたからこその思いを語った。