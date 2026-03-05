¡Ö¤³¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤¡×¡¡¹â2¤ÎÅß¡¢ÆÍÁ³¤ÎÉÂ¤Ëº¤ÏÇ¤â¡Ä¹¾ì¶²ÉÝ¾É¤È¤Î¶¦À¸¤ò·è°Õ¤µ¤»¤¿¸ÀÍÕ¡½¡½¥´¥ë¥Õ¡¦¿û¾ÂºÚ¡¹
¡ÖTHE ANSWERÅª¡¡¹ñºÝ½÷À¥¦¥£¡¼¥¯¡×3ÆüÌÜ¡¡¿û¾ÂºÚ¡¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡¦ÉÔ°Â¾ã³²
¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï3·î8Æü¤Î¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²ÝÂê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¡ÖTHE ANSWERÅª¡¡¹ñºÝ½÷À¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö¿´¤È¥«¥é¥À¤òËþ¤¿¤¹¡Ø¹¬¤»¡Ù¤ÎÁªÂò¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢3Æü¤«¤é12Æü¤Þ¤Ç10Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¡£¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿´¿ÈÎ¾ÌÌ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤¬¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡É¡¢¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤¹¡£
¡¡3ÆüÌÜ¤Ï¡Ö¹¾ì¶²ÉÝ¾É¡×¤È¤¤¤¦º¤Æñ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ä¥¢¡¼3¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥×¥í¤Î¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÉÂ¤È¤Î¶¦À¸¤È¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Î´Ó¤Êý¡×¡£°ÜÆ°¤ÎÀ©¸Â¤È¤¤¤¦¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ×Ì¿Åª¤È¤â¸À¤¨¤ëÊÉ¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼Èà½÷¤Ï¡Ö¼«¾Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤Æµ¬³Ê³°¤ÎÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤ÎÉÂ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¹â¹»»þÂå¤È¡¢ÀäË¾¤ÎÊ¥¤ÇÈà½÷¤òµß¤Ã¤¿¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸ÀÍÕ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¶â ÌÀù¨¡Ë
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¿û¾ÂºÚ¡¹¤Ï2018Ç¯¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï2¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯5·î¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¡¢1Ç¯7¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤ò·àÅª¤ÊÉü³èÍ¥¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü18ÈÖ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤ï¤º¤«40¥»¥ó¥Á¤Ë´ó¤»¤¿¤¢¤Î¡Ö¿À¤Î°ìÂÇ¡×¤Ï¡¢Ç¯´ÖÉ½¾´¼°¤Ç¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸ì¤ë¾å¤ÇÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¹¾ì¶²ÉÝ¾É¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ÜÆ°¤ÎÀ©¸Â¤òÈ¼¤¦ÉÂ¤È¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡Èô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¡£½ÂÂÚ¤¬ÉÝ¤¤¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤¬ÉÝ¤¤¡£ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¡£¤½¤ì¤¬¹¾ì¶²ÉÝ¾É¤À¡£À¤´Ö°ìÈÌ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢Íý²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤Î¾É¾õ¤¬Èà½÷¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÅß¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡ØÌµµ¤ÎÏ¾É¸õ·²¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹â2¤Î»þ¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¥´¥ë¥Õ¼¤á¤¿¤¤¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢°ì¤Ä¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¤È¡Ö¶²ÉÝ¡×¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Éô³è¤Î±óÀ¬¥Ð¥¹¤äÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£À¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤¬¡¢µÞ¤Ë²ç¤òÇí¤»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡¢³Ø¹»µ¢¤ê¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Çµ¯¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ï©Àþ¤Î¡¢²÷Â®ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²÷Â®¤À¤«¤é±Ø¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¡Ø±Ø¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡¢µÞ¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²á¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Õ¼±¤¬È¾Ê¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤êËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±µÞ¤Ë°ã¤¦À¤³¦¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¡£¼¡¤Î±Ø¤Ç¹ß¤ê¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë¾è¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤Ë¡ÈÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¡É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡±Ç²è´Û¤â¡¢ÈþÍÆ±¡¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£Èâ¤¬ÊÄ¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¶õ´Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Å¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¸¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡£ÅÅ¼Ö¤âº®¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¿¤À¤ÎÍ¼Êý¤Î¼ÖÆâ¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÝ£¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤¦¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤Ï°ìÀÚ¾è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¹»À¸¤Îº¢¡¢Èà½÷¤Ï°ìÅÙ¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò´°Á´¤Ë¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥´¥ë¥Õ¤â¡¢¤â¤¦ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤â¤¦¡¢Æ»¶ñ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¼Î¤Æ¤È¤¤¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£7¤«·î´Ö¡¢°ìÀÚ¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤Ç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·Âç³Ø¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£²ð¸î¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¤á¤¿Àè¤ÎÌ¤Íè¤Ê¤ó¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï²¿¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡ÈÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡É¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤°ì¿´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥é¥¤¥Ö¤Îµ¢¤êÆ»¤Ë¡Ö¤â¤¦°ì²ó¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤ë¡×¡¢Î¾¿Æ¤ÏÎÞ
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òºÆ¤ÓÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âºÇ¿·¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»3Ç¯¤Î½Õ¡¢Í§¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¡ÖSexy Zone¡×¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüÉÕ¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£5·î¤ÎÏ¢µÙ¤Ç¤·¤¿¡£5¼þÇ¯µÇ°¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤âµã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤ÇÃæÅç¡Ê·ò¿Í¡Ë¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¿É¤¤¤³¤È¤ä¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÀäÂÐÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤Ê¤ó¤«Á´Éô¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤âÃæÅç¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ïº£¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡µ¢¤êÆ»¡¢Èà½÷¤ÏÎ¾¿Æ¤Ë¡Ö¤â¤¦°ì²ó¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤ë¡×¤ÈLINE¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿Î¾¿Æ¤¬²È¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Èà½÷¤Ï¸å¤«¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£ÍâÆü¤«¤éÎý½¬¤òºÆ³«¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«3¤«·î¸å¤Î8·î¡¢¡ÖÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê·àÅªÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ö¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ØËÜÅö¤Ë¼¤á¤Æ¤¿¤Î¡©¡Ù¤Èµ¿¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ØÌ©¤«¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢µÕ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡2018Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¿û¾Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¿·¤¿¤Ê¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÏËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë³«ºÅÃÏ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ö°ÜÆ°¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö¥×¥í¤Î»î¹ç¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë°ÜÆ°¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î»þ¤Ï¶á¾ì¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø²Æì¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Â¾¤Ï½Ð¤é¤ì¤ë¤·¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤éºë¶Ì¡¢·§ËÜ¡¢ÀéÍÕ¡¢µÜºê¡Ä¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Èô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤¬»È¤¨¤Ê¤¤Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ÜÆ°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼Ö¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ö¤Ë¤â¡Ö½ÂÂÚ¡×¤È¤¤¤¦Å·Å¨¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç»ö¸Î½ÂÂÚ¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢Æ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Æ²á¸ÆµÛµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï¾ï¤Ë¡ÈÆ¨¤²Æ»¡É¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÂÂÚ¤¬¸«¤¨¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¹ß¤ê¤ë¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢»ä¤¬ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¸«¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Èà½÷¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢º£¤äÆüËÜÃæ¤ÎÆ»Ï©ÃÏ¿Þ¤¬Ã¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼´Ö¤Îµ÷Î¥¤ä¡¢»ö¸Î¤¬Â¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤Þ¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï¡È¹âÂ®Æ»Ï©¥ª¥¿¥¯¡É¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¡£¤¢¤½¤³¤ÏµÞ¤Ê»ö¸Î¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÄÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç°æ¾¾ÅÄ¤ä¾åÌî¸¶¤È¤¤¤Ã¤¿½ÂÂÚ¤ÎÌ¾½ê¤âÈò¤±¤Þ¤¹¡£º®¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ±ó²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë»³Íü¼þ¤ê¤Î¥ë¡¼¥È¤òÁª¤Ö¡£Ãæ±ûÆ»¤Î¤Û¤¦¤¬ÄÌ¹ÔÎÁ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ºòÇ¯¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤ÎµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¤«¤é¼¡¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÊ¡²¬¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢ÀÐÀî¡¦¶âÂô¤Ç1Çñ¤·¤Æ¤Î°ÜÆ°¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â1500¥¥í¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥¤Ï¡Ö²áµîºÇÄ¹¡ª¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ò¶ìÏ«¤È»×¤ï¤Ì¡¢ÄìÈ´¤±¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬Èà½÷¤ÎÀ³Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤â¡Öº£¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ³ëÆ£¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÆ´¤ì¡¢¼Ç¤Î°ã¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤Ïº£¤â¶»¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤È¤«¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼Ç¤Î°ã¤¤¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¤¤·¡¢¶õµ¤´¶¤âÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¡È¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¹ñÆâ¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬·òÁ´¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤è¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤«¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¤Î»î¹ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿çÌ²Ìô¤ò»È¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤ò»î¤ß¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ëÁ°¤Ë¿çÌ²Ìô¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËËÌ³¤Æ»¤ËÃå¤¯¾õ¶·¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤À¤ÈÌô¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡£¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Æ¡ØÀäÂÐÌµÍý¡ª¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ïÄä»ß¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µß¸î¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËÌô¤¬¸ú¤¤¤Æ°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£·ë²ÌÅª¤Ë¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤ÆÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¡¢¡Ø¤¢¡¢¿çÌ²Ìô¤¸¤ãÌµÍý¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¸ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼£ÎÅ¤Ë¤â´ÊÃ±¤ÊÅú¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¬Äê¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢Ìô¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ï¾¡Éé¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¡£¡Ö¼£¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤È¡¢¡Ö¶¥µ»¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¡£¿û¾Â¤Ï¤½¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº£¤Ç¤¤ëºÇÁ±¤òÁª¤Ó¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉÂµ¤¤Î¸øÉ½¤Ë¤Ï¡¢Åö½éÌÂ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÌ³¤Æ»¤ä²Æì¤Î»î¹ç¤Ë¤À¤±½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡£·ë²ÌÅª¤Ë¸øÉ½¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤Îµ»ö¤ò¸«¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¿Í¤ä¡¢¡Ø¸À¤¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¸µµ¤¤¬½Ð¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡£º£¤Ï¡¢È¯¿®¤·¤Æ´°Á´¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À©¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤É¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤«¡£¿û¾Â¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶²ÉÝ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¡¢Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ç¾ÚÌÀ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿û¾Â ºÚ¡¹ / Nana Suganuma
¡¡2000Ç¯2·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ½êÂ°¡£Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç5ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢Ì¾Ìç¡¦ºë¶Ì±É¹â¤Ë¿Ê³Ø¡£17Ç¯¤ÎÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢Íâ18Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î20Ç¯¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ë¡¢ÉÔ°Â¾ã³²¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¹¾ì¶²ÉÝ¾É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£Èô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¼Ö¤Ç°ÜÆ°²ÄÇ½¤ÊÂç²ñ¤Î¤ß¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯8·î¤ÎNEC·Ú°æÂô72¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÈá´ê¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡£10·î¤ÎNOBUTA GROUP¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤âÀ©¤·¤Æ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£24Ç¯¤Ï¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼º¤¦¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢25Ç¯5·î¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÇÌó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÉü³èÍ¥¾¡¡£¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡Ö·¯¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡ª¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ê¶â ÌÀ碰 / Myung-wook Kim¡Ë
¶â ÌÀ碰
1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó3À¤¡£¿·Ê¹¼Òµ¼Ô¡¢ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤¬2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«£×ÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¸å¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È´Ø·¸¼Ô¤òÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊ¿¾í¤Ç¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡ØNumber¡Ù¤Ë´ó¹Æ¡£2011Ç¯¤«¤é¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤Î¼èºà¤â³«»Ï¤·¡¢Æü´Ú¤Î½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÃæ¿´¤Ë½µ´©»ï¡¢ÀìÌç»ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÇÞÂÎ¤Ë¼¹É®Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¡¦¥Ü¥ß °¦¤µ¤ì¤ëÎÏ¡ÁÆüËÜ¿Í¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó°¦¤µ¤ì¤ë½÷À¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¹ÔÆ°Å¯³Ø¡Ê¥á¥½¥Ã¥É¡Ë¡Á¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡£